Норжима, 2014

Действие фильма происходит в 1939 году в Хулун-буйрской долине во время событий, известных в мировой истории как война Номунхана. По сюжету фильма, с приближением театра боевых действий местное население уходит, однако Норжима отказывается уходить со всеми и остается одна. Военные действия проходят все ближе и ближе к юрте Норжимы, и в один день она обнаруживает потерявшего в бою руку русского солдата и потерявшего ногу японского солдата. Не решаясь оставить их ранеными умирать, она спасает им жизни, лечит и ухаживает за ними. Солдаты же, чуть оправившись, предпринимают многочисленные попытки убить друг друга. Два солдата, наблюдая, как Норжима с терпением и гуманностью относится к ним, начинают заново узнавать ценность жизни и всю губительность войны.

