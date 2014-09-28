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Норжима
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Norjmaa

Норжима, 2014

2014 / Китай
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

Действие фильма происходит в 1939 году в Хулун-буйрской долине во время событий, известных в мировой истории как война Номунхана. По сюжету фильма, с приближением театра боевых действий местное население уходит, однако Норжима отказывается уходить со всеми и остается одна. Военные действия проходят все ближе и ближе к юрте Норжимы, и в один день она обнаруживает потерявшего в бою руку русского солдата и потерявшего ногу японского солдата. Не решаясь оставить их ранеными умирать, она спасает им жизни, лечит и ухаживает за ними. Солдаты же, чуть оправившись, предпринимают многочисленные попытки убить друг друга. Два солдата, наблюдая, как Норжима с терпением и гуманностью относится к ним, начинают заново узнавать ценность жизни и всю губительность войны.
 

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в мире 28 сентября 2014
Возраст 12+
Режиссер
Баянэруул
В ролях
Бадема
Боянхэсиг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Норжима 1 постер
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