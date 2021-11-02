Восхождение, 1976

Во время Великой отечественной войны двое партизан, Рыбак и Сотников, во время вылазки попадают в немецкий плен. Раненый Сотников, намеренный до конца хранить верность Родине, отказывается говорить, в то время как Рыбак, ранее проявивший себя героически, от страха выдает цель своей миссии и соглашается на сотрудничество с немцами. Во время допроса Рыбака Сотников знакомится со своими сокамерниками: еврейской девочкой Басей, деревенский староста и пожилая Демчиха. Каждому из них грозит смертная казнь. Рыбаку предстоит принять главное решение в своей жизни…