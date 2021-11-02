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Восхождение, 1976

1976 / СССР
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12 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Во время Великой отечественной войны двое партизан, Рыбак и Сотников, во время вылазки попадают в немецкий плен. Раненый Сотников, намеренный до конца хранить верность Родине, отказывается говорить, в то время как Рыбак, ранее проявивший себя героически, от страха выдает цель своей миссии и соглашается на сотрудничество с немцами. Во время допроса Рыбака Сотников знакомится со своими сокамерниками: еврейской девочкой Басей, деревенский староста и пожилая Демчиха. Каждому из них грозит смертная казнь. Рыбаку предстоит принять главное решение в своей жизни…

  • Фильм снят на основе повести Василя Быкова «Сотников». Режиссер фильма Лариса Шепитько прочла ее в один из самых трудных периодов своей жизни, и, по ее словам, желание поставить картину стало «потребностью почти физической». 
  • Все натурные сцены фильма снимались в окрестностях города Мурома. В то время там стояли 40-градусные морозы, но членов съемочной группы это не остановило. Чтобы добиться от актеров нужного исполнения, Шепитько подолгу разговаривала с ними на морозе, а после сцены подходила снова, чтобы согреть и поблагодарить за работу. 
  • Для Шепитько и кинооператора Владимира Чухнова работа над этой картиной стала последней: во время съемок их следующего фильма, «Прощание с Матерой», они оба погибли в автомобильной аварии. Картину завершил ее муж, Элем Климов.

Киноповесть о судьбе двух партизан, попавших в плен к фашистам, о мужестве и трусости, о достоинстве и неодолимой силе духа.

8.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1976
Премьера в России 2 апреля 1977
Премьера в мире 2 апреля 1977
Возраст 16+
Режиссер
Лариса Шепитько
В ролях
Мария Виноградова
Владимир Гусев
Владимир Гостюхин
Владимир Гостюхин
Сергей Яковлев
Александр Пятков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Восхождение 2 постера
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