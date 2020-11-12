В основу сценария положены письма, биографические публикации о Екатерине Бакуниной, ее автобиография «Сестра милосердия», воспоминания Николая Пирогова, Севастопольские рассказы Льва Толстого и многие другие источники.
Историко-биографический фильм «Сестра милосердия» основан на жизнеописании первой русской сестры милосердия Екатерины Бакуниной. Картина расскажет о подвиге самопожертвования первых в России сестёр милосердия, которые своей добротой и состраданием, а также неиссякаемым трудолюбием помогали русским воинам защищать Отечество. Один из ключевых моментов фильма – эпизод битвы за Севастополь, рассказывающий об обороне Севастополя в период Крымской войны 1854 года. Также будут подробно показаны деятельность и быт военных госпиталей того времени.