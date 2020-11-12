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Постер фильма Сестра милосердия
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Сестра милосердия

, 2017
Россия / драма, военный / 18+
Постер фильма Сестра милосердия

Факты

О фильме

В основу сценария положены письма, биографические публикации о Екатерине Бакуниной, ее автобиография «Сестра милосердия», воспоминания Николая Пирогова, Севастопольские рассказы Льва Толстого и многие другие источники.

Историко-биографический фильм «Сестра милосердия» основан на жизнеописании первой русской сестры милосердия Екатерины Бакуниной. Картина расскажет о подвиге самопожертвования первых в России сестёр милосердия, которые своей добротой и состраданием, а также неиссякаемым трудолюбием помогали русским воинам защищать Отечество. Один из ключевых моментов фильма – эпизод битвы за Севастополь, рассказывающий об обороне Севастополя  в период Крымской войны 1854 года. Также будут подробно показаны деятельность и быт военных госпиталей того времени.

Режиссер Екатерина Задорина
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2017

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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