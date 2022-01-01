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Назначаешься внучкой

Назначаешься внучкой, 1975

1975 / СССР
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О фильме

Осень 1942 года. Фашистские войска рвутся к Волге, идут тяжелые бои под Сталинградом. Ради победы над врагом и освобождения своей Родины люди готовы жертвовать всем, даже собственной жизнью. Все рвутся на фронт, особенно молодежь. Не стала исключением и 17-ти летняя Дуся Мельникова. Она уговорила своего военкома взять ее в армию. Но на фронт ее сразу не отправили, а сделали курсантом школы разведчиков. После окончания школы, под видом 15-ти летней сироты, ее забрасывают в немецкий тыл на Кубань радисткой к оставшемуся без связи разведчику, который изображает из себя полицая, люто ненавидящего советскую власть.

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Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 1975
Возраст 12+
Режиссер
Ярополк Лапшин
В ролях
Борис Андреев
Ирина Гришина
Николай Прокопович
Олег Корчиков
Людмила Давыдова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Назначаешься внучкой 1 постер
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