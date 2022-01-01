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Проверка на дорогах, 1971

1971 / СССР
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма происходит зимой 1942 года во время нацистской оккупации СССР. Члены партизанского отряда во главе с Иваном Локотковым испытывают на верность бывшего военнопленного Лазарева, который короткое время сотрудничал с нацистами, чтобы выжить. Лазарева не казнят, но вместо этого ему дают возможность доказать свою полезность. Для этого герой должен вернуться на контролируемую солдатами вермахта железнодорожную станцию, где его все знают, и угнать поезд с запасами продовольствия. Сможет ли Лазарев использовать свой второй шанс?

  • Фильм снимался на основе повести отца режиссера, Юрия Германа, под названием «Операция “С Новым годом”». В то время автор уже был болен раком, и работа над сценарием не клеилась. Тогда режиссер решил привлечь Эдуарда Володарского, который подрабатывал грузчиком. Сценарий завершили за несколько месяцев. 
  • Начиная работу над погружением зрителя в военную эпоху, Герман исследовал архивы Госфильмофонда. Советская героическая хроника не подходила режиссеру, поэтому он смотрел немецкую, на которой были видны все зверства и трудности войны. 
  • В этом фильме впервые появляется типовой для кинематографа Германа прием – взгляд актера в камеру. Это было позволено делать лишь нескольким актерам массовки, которые по своему внешнему виду как будто бы принадлежали другой эпохе.

Зима 1942 года. В одной из северо-западных областей России, оккупированной фашистами, действует партизанский отряд лейтенанта Ивана Локоткова, в прошлом - сельского милиционера. Отряд кормить нечем: в округе - одни сожженные деревни и каратели. Командир принимает решение захватить фашистский эшелон с продовольствием на узловой станции, где охраняется каждый метр. Провести операцию берется раскаявшийся полицай Лазарев, которого немцы знают в лицо. Но можно ли ему довериться?..

7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 1 октября 1986
Возраст 16+
Режиссер
Алексей Герман
Алексей Герман
В ролях
Ролан Быков
Ролан Быков
Анатолий Солоницын
Анатолий Солоницын
Владимир Заманский
Владимир Заманский
Олег Борисов
Олег Борисов
Федор Одиноков
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Проверка на дорогах
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