Проверка на дорогах, 1971

Действие фильма происходит зимой 1942 года во время нацистской оккупации СССР. Члены партизанского отряда во главе с Иваном Локотковым испытывают на верность бывшего военнопленного Лазарева, который короткое время сотрудничал с нацистами, чтобы выжить. Лазарева не казнят, но вместо этого ему дают возможность доказать свою полезность. Для этого герой должен вернуться на контролируемую солдатами вермахта железнодорожную станцию, где его все знают, и угнать поезд с запасами продовольствия. Сможет ли Лазарев использовать свой второй шанс?
Зима 1942 года. В одной из северо-западных областей России, оккупированной фашистами, действует партизанский отряд лейтенанта Ивана Локоткова, в прошлом - сельского милиционера. Отряд кормить нечем: в округе - одни сожженные деревни и каратели. Командир принимает решение захватить фашистский эшелон с продовольствием на узловой станции, где охраняется каждый метр. Провести операцию берется раскаявшийся полицай Лазарев, которого немцы знают в лицо. Но можно ли ему довериться?..