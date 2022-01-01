Проверка на дорогах, 1971

Действие фильма происходит зимой 1942 года во время нацистской оккупации СССР. Члены партизанского отряда во главе с Иваном Локотковым испытывают на верность бывшего военнопленного Лазарева, который короткое время сотрудничал с нацистами, чтобы выжить. Лазарева не казнят, но вместо этого ему дают возможность доказать свою полезность. Для этого герой должен вернуться на контролируемую солдатами вермахта железнодорожную станцию, где его все знают, и угнать поезд с запасами продовольствия. Сможет ли Лазарев использовать свой второй шанс?