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Алиса на войне
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Alisa in Warland

Алиса на войне, 2015

2015 / Россия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Драматическая история двух студенток Киевского национального университета театра, кино и телевидения, участниц протестов на Майдане. Движимые инстинктом режиссеров-документалистов и чувством гражданской ответственности, они превращаются из наблюдателей в участников тех событий. Когда на востоке Украины начинается война, Алиса едет туда с камерой и добирается до самых горячих точек фронта. На несколько дней она попадает в плен к сепаратистам. Результат ее путешествия — этот очень личный кинодневник.

7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 28 января 2015
Премьера в мире 28 января 2015
Возраст 16+
Режиссер
Алиса Коваленко
В ролях
Алиса Коваленко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Алиса на войне 2 постера
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