Алиса на войне, 2015

Драматическая история двух студенток Киевского национального университета театра, кино и телевидения, участниц протестов на Майдане. Движимые инстинктом режиссеров-документалистов и чувством гражданской ответственности, они превращаются из наблюдателей в участников тех событий. Когда на востоке Украины начинается война, Алиса едет туда с камерой и добирается до самых горячих точек фронта. На несколько дней она попадает в плен к сепаратистам. Результат ее путешествия — этот очень личный кинодневник.