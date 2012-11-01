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Киноафиша Фильмы Искупление

Искупление

Iskuplenie 18+
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О фильме

Фильм снят по одноименной повести Фридриха Горенштейна

Действие фильма разворачивается в канун первого послевоенного Нового 1946 года в разоренном южном городе, где еще совсем недавно жили в мире и согласии представители различных национальностей. Молох войны разделил их на жертв и палачей, породил бесконечное сострадание и нечеловеческую низость. Впрочем, и послевоенная жизнь в разрухе, голоде и нищете обернулась тяжким испытанием. Посудомойка, вдова героя-летчика, ворует из милицейской столовой, чтоб прокормить шестнадцатилетнюю дочь и двух доходяг, которых, по доброте душевной, приютила в своем убогом жилище. Возмущенная дочь доносит на мать и та отправляется искупать грех в тюрьму.

Тема искупления в фильме сложна и непрямолинейна. Молодой лейтенант, летчик, еврей по национальности, возвращается после госпиталя в родной город и узнает, что вся его семья погибла в годы оккупации от рук негодяя соседа. Слепая жажда мести…кровь за кровь…обращены в пустоту — негодяй понес наказание и сгнивает заживо в тюрьме.

Испепеляющее лейтенанта чувство толкает его на самоубийство. И только новое, пробуждающееся в нем чувство к влюбленной в него юной девушке, спасает его от рокового шага.
Искупление - трейлер
Искупление  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в мире 1 ноября 2012
Дата выхода
1 ноября 2012 Россия КароПрокат 16+
1 ноября 2012 Беларусь
21 апреля 2015 Германия
1 ноября 2012 Казахстан
10 декабря 2012 США
1 ноября 2012 Украина
Производство ДомМедиа
Другие названия
Iskuplenie, Expiation, Keine Vergebung - Der Schrecken des Krieges, Odkupienie, Spokoritev, Искупление, 救赎
Режиссер
Александр Прошкин
Александр Прошкин
В ролях
Андрей Панин
Андрей Панин
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
Татьяна Яковенко
Татьяна Яковенко
Екатерина Волкова
Екатерина Волкова
Сергей Дрейден
Сергей Дрейден
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.7
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
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Искупление - трейлер
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