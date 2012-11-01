Действие фильма разворачивается в канун первого послевоенного Нового 1946 года в разоренном южном городе, где еще совсем недавно жили в мире и согласии представители различных национальностей. Молох войны разделил их на жертв и палачей, породил бесконечное сострадание и нечеловеческую низость. Впрочем, и послевоенная жизнь в разрухе, голоде и нищете обернулась тяжким испытанием. Посудомойка, вдова героя-летчика, ворует из милицейской столовой, чтоб прокормить шестнадцатилетнюю дочь и двух доходяг, которых, по доброте душевной, приютила в своем убогом жилище. Возмущенная дочь доносит на мать и та отправляется искупать грех в тюрьму.



Тема искупления в фильме сложна и непрямолинейна. Молодой лейтенант, летчик, еврей по национальности, возвращается после госпиталя в родной город и узнает, что вся его семья погибла в годы оккупации от рук негодяя соседа. Слепая жажда мести…кровь за кровь…обращены в пустоту — негодяй понес наказание и сгнивает заживо в тюрьме.



Испепеляющее лейтенанта чувство толкает его на самоубийство. И только новое, пробуждающееся в нем чувство к влюбленной в него юной девушке, спасает его от рокового шага.

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