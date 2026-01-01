Годы Первой мировой. Летчик 59-го Британского воздушного дивизиона капитан Кортни беспрерывно критикует своего прямого командира, майора Бранда. По его мнению, майор бездушно толкает в бой едва прошедших обучение юнцов и пользуется самолетами, которые давно следовало списать. Однако после азартного нападения на врага, предпринятого Кортни и его другом, лейтенантом Скоттом, Бранд получает повышение по службе и на свое место выдвигает непримиримого бунтаря. Теперь Кортни самому приходиться разрываться между приказами начальства и стремлением во что бы то ни стало сохранить жизни своих подчиненных.
The Dawn Patrol, El escuadrón de la muerte, Flight Commander, A Patrulha da Alvorada, A Patrulha da Madrugada, Aeromahiai tou dytikou metopou, Ai, Akatoki no teisatsu, Gashte Sepide Dam, Hajnali őrjárat, La escuadrilla del amanecer, La Patrouille de l'aube, La squadriglia dell'aurora, Luftparaden, Nattens eskader, Nattens patrulje, Öinen eskaaderi, Patrol bohaterów, Patrouille im Morgengrauen, Şafak Kesif Kolu, Утренний патруль, 暁の偵察
Рейтинг фильма
7.1
Оцените12 голосов
7.1IMDb
Цитаты
Major BrandНазойливый чиновник в форме! Приказы, приказы. Думает, 59-й не справится, да? А вот 59-й способен на всё, что он только придумает! Это бойня, вот что это такое, а я — палач!
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