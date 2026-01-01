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Постер фильма Утренний патруль
7.1
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7.1

Утренний патруль

, 1930
The Dawn Patrol
США / драма, боевик, военный / 18+
Постер фильма Утренний патруль
7.1

О фильме

Годы Первой мировой. Летчик 59-го Британского воздушного дивизиона капитан Кортни беспрерывно критикует своего прямого командира, майора Бранда. По его мнению, майор бездушно толкает в бой едва прошедших обучение юнцов и пользуется самолетами, которые давно следовало списать. Однако после азартного нападения на врага, предпринятого Кортни и его другом, лейтенантом Скоттом, Бранд получает повышение по службе и на свое место выдвигает непримиримого бунтаря. Теперь Кортни самому приходиться разрываться между приказами начальства и стремлением во что бы то ни стало сохранить жизни своих подчиненных.

В ролях

Ричард Бартелмесс
Dick Courtney
Дуглас Фэрбенкс мл.
Douglas Scott
Нил Хэмилтон
Major Brand
Фрэнк МакХью
Flaherty
Клайд Кук
Bott
Джеймс Финлейсон
Field Sergeant
Гарднер Джеймс
Ralph Hollister
Уильям Дженни
Gordon Scott
Эдмунд Бреон
Lieut. Phipps
Jack Ackroyd
Ackroyd - Mechanic
Режиссер Ховард Хоукс
Сценарист Сетон И. Миллер, Джон Монк Саундерс, Дэн Тозеро, Ховард Хоукс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1930
Премьера в мире 10 июля 1930
Дата выхода
14 февраля 1931 Австралия
17 ноября 1930 Бразилия
25 марта 1931 Венгрия
13 октября 1930 Дания
23 ноября 1930 Ирландия
13 апреля 1931 Испания
9 декабря 1930 Португалия
20 августа 1930 США
31 декабря 1931 Турция
16 апреля 1933 Финляндия
13 февраля 1931 Франция
24 ноября 1930 Швеция 15
1 ноября 1930 Япония
Бюджет $611 722
Производство First National Pictures
Другие названия
The Dawn Patrol, El escuadrón de la muerte, Flight Commander, A Patrulha da Alvorada, A Patrulha da Madrugada, Aeromahiai tou dytikou metopou, Ai, Akatoki no teisatsu, Gashte Sepide Dam, Hajnali őrjárat, La escuadrilla del amanecer, La Patrouille de l'aube, La squadriglia dell'aurora, Luftparaden, Nattens eskader, Nattens patrulje, Öinen eskaaderi, Patrol bohaterów, Patrouille im Morgengrauen, Şafak Kesif Kolu, Утренний патруль, 暁の偵察

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 12 голосов
7.1 IMDb

Цитаты

Major Brand Назойливый чиновник в форме! Приказы, приказы. Думает, 59-й не справится, да? А вот 59-й способен на всё, что он только придумает! Это бойня, вот что это такое, а я — палач!

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