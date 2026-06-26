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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой» 1
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Переход

, 2026
Si du
Китай / боевик, исторический, военный
Трейлеры
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Постер фильма Переход
5.3
Пойду 0
Не пойду 0
Переход - Трейлер
Переход  Трейлер

В ролях

Йе Лью
Йе Лью
Mao Zedong
Йош Ю
Zhao Defa
Timmy Xu
Ван Тяньчэнь
Дэвид Ван
Chang Kai Shek
Yutian Wang
Bingkun Cao
Линь Юнцзянь
Джейсон Гу
Инь Сяотянь
Jiuxiao Li
Го Цзыфань
Режиссер Xu Zhanxiong
Сценарист Yi Liu
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 26 июня 2026
Дата выхода
1 июля 2026 Гонконг
10 июля 2026 Канада
26 июня 2026 Китай
10 июля 2026 США
9 июля 2026 Сингапур NC16
Сборы в мире $26 900 000
Производство August 1st Film Studio, Bona Film Group, Guizhou Radio & TV Media Group
Другие названия
Si du, Crossing, 四渡, 四渡赤水

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
4.8 IMDb

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Отзывы о фильме

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