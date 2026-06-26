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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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, 2026
Si du
Китай / боевик, исторический, военный
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Трейлеры
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Переход
Трейлер
Трейлер
В ролях
Йе Лью
Mao Zedong
Йош Ю
Zhao Defa
Timmy Xu
Ван Тяньчэнь
Дэвид Ван
Chang Kai Shek
Yutian Wang
Bingkun Cao
Линь Юнцзянь
Джейсон Гу
Инь Сяотянь
Jiuxiao Li
Го Цзыфань
Режиссер
Xu Zhanxiong
Сценарист
Yi Liu
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Китай
Продолжительность
2 часа 2 минуты
Год выпуска
2026
Премьера в мире
26 июня 2026
Дата выхода
1 июля 2026
Гонконг
10 июля 2026
Канада
26 июня 2026
Китай
10 июля 2026
США
9 июля 2026
Сингапур
NC16
Сборы в мире
$26 900 000
Производство
August 1st Film Studio, Bona Film Group, Guizhou Radio & TV Media Group
Другие названия
Si du, Crossing, 四渡, 四渡赤水
Еще
Рейтинг фильма
5.3
Оцените
10
голосов
4.8
IMDb
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