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Морской характер
Морской характер, 1970
1970 / СССР
5.6
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Жанр:
драма
военный
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О фильме
Фильм посвящен защитникам Одессы, морским пехотинцам, сражавшимся против фашистских захватчиков.
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5.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность
1 час 41 минута
Год выпуска
1970
Премьера в России
13 октября 1970
Премьера в мире
13 октября 1970
Возраст
12+
Режиссер
Василий Журавлев
В ролях
Николай Крючков
Владимир Дружников
Петр Глебов
Борис Токарев
Владимир Костин
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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