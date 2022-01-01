Морской характер, 1970

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о выходе в прокат О фильме Фильм посвящен защитникам Одессы, морским пехотинцам, сражавшимся против фашистских захватчиков. Развернуть 5.6 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6 Продолжительность 1 час 41 минута Год выпуска 1970 Премьера в России 13 октября 1970 Премьера в мире 13 октября 1970 Возраст 12+ Режиссер Василий Журавлев В ролях Николай Крючков Владимир Дружников Петр Глебов Борис Токарев Владимир Костин Все актеры и съемочная группа 1 постер

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