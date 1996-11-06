Английский пациент, 1996

Когда Вторая мировая война раздирает Италию, Хана, франко-канадская медсестра, работающая в мобильной медицинской части, чувствует, что все, что она любит, умирает. Она добровольно остается в церкви, чтобы заботиться об умирающем пациенте, страдающем амнезией, который сильно обгорел и изуродован. Пациент помнит только то, что он англичанин и что он женат. Их уединение нарушается с прибытием в церковь Дэвида Караваджо, сотрудника разведывательной службы, который уверен, что мужчина сотрудничал с немцами. Герои совершают путешествие в глубины памяти пациента, раскрывая трагические хитросплетения его судьбы…
Вторая мировая война близится к концу. Молодая канадская медсестра ухаживает на заброшеной вилле за своим «английским пациентом», который получил страшные ожоги во время авиакатастрофы в пустыне Сахара.
Медленно угасая, он воскрешает в памяти свой страстный роман с замужней женщиной, сметенный ураганом войны и банальными предрассудками, что в конце концов и привело к трагической развязке.