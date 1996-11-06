Английский пациент, 1996

Вторая мировая война близится к концу. Молодая канадская медсестра ухаживает на заброшеной вилле за своим «английским пациентом», который получил страшные ожоги во время авиакатастрофы в пустыне Сахара.

Медленно угасая, он воскрешает в памяти свой страстный роман с замужней женщиной, сметенный ураганом войны и банальными предрассудками, что в конце концов и привело к трагической развязке.