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Английский пациент Английский пациент
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The English Patient

Английский пациент, 1996

1996 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда Вторая мировая война раздирает Италию, Хана, франко-канадская медсестра, работающая в мобильной медицинской части, чувствует, что все, что она любит, умирает. Она добровольно остается в церкви, чтобы заботиться об умирающем пациенте, страдающем амнезией, который сильно обгорел и изуродован. Пациент помнит только то, что он англичанин и что он женат. Их уединение нарушается с прибытием в церковь Дэвида Караваджо, сотрудника разведывательной службы, который уверен, что мужчина сотрудничал с немцами. Герои совершают путешествие в глубины памяти пациента, раскрывая трагические хитросплетения его судьбы…

  • Немцы, которые стреляли по самолету Алмаси в начале фильма, на самом деле были туристами, вовлеченными в производство, потому что создатели фильма не могли позволить себе нанять массовку из-за крайне низкого съемочного бюджета. 
  • Каждый день на нанесение ожогового грима на актера Рэйфа Файнса уходило по пять часов. Файнс самоотверженно настаивал на том, чтобы грим наносился на все тело даже в тех сценах, где снималась только его голова, чтобы оставаться в образе. 
  • Жюльетт Бинош поняла, что хочет сняться в этом фильме, как только прочитала сцену сценария, где Кип Сингх показывает ее героине Хане фрески на стенах церкви.

Вторая мировая война близится к концу. Молодая канадская медсестра ухаживает на заброшеной вилле за своим «английским пациентом», который получил страшные ожоги во время авиакатастрофы в пустыне Сахара.

Медленно угасая, он воскрешает в памяти свой страстный роман с замужней женщиной, сметенный ураганом войны и банальными предрассудками, что в конце концов и привело к трагической развязке.

8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 42 минуты
Год выпуска 1996
Премьера в России 6 ноября 1996
Премьера в мире 6 ноября 1996
Возраст 16+
Режиссер
Энтони Мингелла
Энтони Мингелла
В ролях
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Жюльетт Бинош
Жюльетт Бинош
Нэвин Эндрюс
Нэвин Эндрюс
Клайв Меррисон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Английский пациент 3 постера
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Английский пациент
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