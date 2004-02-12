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72 метра 72 метра
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72 метра, 2004

2004 / Россия
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19 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Действие фильма разворачивается в начале 1990-х. Друзья-офицеры Петр Орлов и Иван Муравьев прибывают в Севастополь, чтобы начать службу на подводной лодке “Славянка”. Вскоре они знакомятся с очаровательной девушкой по имени Нелли. После того, как красавица сделала выбор в пользу Ивана, дружеские отношения между офицерами стали прохладнее. Спустя несколько лет Орлов и Муравьев в составе экипажа “Славянки” отправляются на боевые учения. Никто из присутствующих на борту подлодки не мог предугадать, что столкновение с морской миной, покоившейся на дне со времен Великой Отечественной, обернется катастрофой. После взрыва “Славянка” оказывается на глубине в 72 метра, и шансы экипажа снова оказаться на поверхности и увидеть родных крайне малы…

  • В основу фильма легли рассказы российского писателя-мариниста Александра Покровского из сборников “Расстрелять” (1983-1994) и “72 метра” (2000).  
  • Съемки фильма проходили в четырех городах - Севастополе, Полярном, Североморске и Гаджиево.
  • Марат Башаров (Петр Орлов) и Дмитрий Ульянов (Иван Муравьев) ранее снимались вместе в сериале “Граница. Таежный роман” (2000).
  • В роли “Славянки” было задействовано сразу две подводные лодки Северного и Черноморского флота России.

Рассказ "72 метра", повествующий о гибели подводной лодки, был написан Александром Покровским задолго до того, как произошла трагедия "Курска". Это не пророчество и не совпадение, а, к сожалению, логика вещей. Самые суперсовременные самолеты падали и будут время от времени падать. Самые надежные корабли и подводные лодки тонули и, увы, еще будут тонуть. Но речь не об этом... Бывает так, что в критической ситуации люди, считавшиеся слабыми, становятся сильными, а те, кто казался твёрдыми как скала, смертельно слабеют. Но все вместе они – герои. Эта история не о том, что надежда умирает последней, а о том, что она не умирает никогда.

7.2 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 12 февраля 2004
Премьера в мире 12 февраля 2004
Возраст 16+
Режиссер
Владимир Хотиненко
Владимир Хотиненко
В ролях
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Андрей Краско
Андрей Краско
Марат Башаров
Марат Башаров
Дмитрий Ульянов
Дмитрий Ульянов
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 72 метра 2 постера
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72 метра
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Когда на экраны вышла «К-19», многие завопили, что это никакое не произведение искусства, а дитя идеологического заказа, который дало Голливуду американское государство в эпоху новых отношений с Россией. По крайней мере что-то в этом роде прошелестело по страницам газет и журналов, уверяя доверчивых «руссиян», что даже когда заокеанские буржуины снимают о наших соотечественниках нечто панегирическое, всё равно они (буржуины) – презренные твари и творческого гения лишены заведомо. Может быть,…
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18 августа 2016 12:15
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