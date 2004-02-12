72 метра, 2004

Рассказ "72 метра", повествующий о гибели подводной лодки, был написан Александром Покровским задолго до того, как произошла трагедия "Курска". Это не пророчество и не совпадение, а, к сожалению, логика вещей. Самые суперсовременные самолеты падали и будут время от времени падать. Самые надежные корабли и подводные лодки тонули и, увы, еще будут тонуть. Но речь не об этом... Бывает так, что в критической ситуации люди, считавшиеся слабыми, становятся сильными, а те, кто казался твёрдыми как скала, смертельно слабеют. Но все вместе они – герои. Эта история не о том, что надежда умирает последней, а о том, что она не умирает никогда.