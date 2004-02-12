72 метра, 2004

Действие фильма разворачивается в начале 1990-х. Друзья-офицеры Петр Орлов и Иван Муравьев прибывают в Севастополь, чтобы начать службу на подводной лодке “Славянка”. Вскоре они знакомятся с очаровательной девушкой по имени Нелли. После того, как красавица сделала выбор в пользу Ивана, дружеские отношения между офицерами стали прохладнее. Спустя несколько лет Орлов и Муравьев в составе экипажа “Славянки” отправляются на боевые учения. Никто из присутствующих на борту подлодки не мог предугадать, что столкновение с морской миной, покоившейся на дне со времен Великой Отечественной, обернется катастрофой. После взрыва “Славянка” оказывается на глубине в 72 метра, и шансы экипажа снова оказаться на поверхности и увидеть родных крайне малы…
Рассказ "72 метра", повествующий о гибели подводной лодки, был написан Александром Покровским задолго до того, как произошла трагедия "Курска". Это не пророчество и не совпадение, а, к сожалению, логика вещей. Самые суперсовременные самолеты падали и будут время от времени падать. Самые надежные корабли и подводные лодки тонули и, увы, еще будут тонуть. Но речь не об этом... Бывает так, что в критической ситуации люди, считавшиеся слабыми, становятся сильными, а те, кто казался твёрдыми как скала, смертельно слабеют. Но все вместе они – герои. Эта история не о том, что надежда умирает последней, а о том, что она не умирает никогда.