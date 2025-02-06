Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Война и музыка
7.0
Война и музыка - Трейлер
Киноафиша Фильмы Война и музыка
7.0

Война и музыка

, 2025
Voyna i muzyka
Россия / драма, исторический, военный / 18+
Друзья-музыканты ищут свой путь к спасению на войне
Трейлеры
Пойду 194
Не пойду 21
Постер фильма Война и музыка
7.0
Пойду 194
Не пойду 21
Война и музыка - Трейлер
Война и музыка  Трейлер

О фильме

Война ворвалась в мирную жизнь троих друзей внезапно, навсегда изменив их судьбы. Каждый из них пошел на фронт оставив дома самое ценное, чтобы за это самое ценное и сражаться. Удивительным образом выжить в этом огненном аду сражений с фашизмом им помогает… музыка! Захватив с собой музыкальные инструменты, молодые люди играют — не только чтобы поддержать моральный дух однополчан, но и чтобы сочинить так желанный всеми лейтмотив Победы.

В ролях

Павел Прилучный
Павел Прилучный
Mayor Ilin
Лиза Моряк
Лиза Моряк
Rita
Михаил Тарабукин
Михаил Тарабукин
Leytenant
Микаэл Джанибекян
Микаэл Джанибекян
Алексей Кирсанов
Алексей Кирсанов
Starshiy leytenant Golikov
Грант Тохатян
Грант Тохатян
Олег Каменщиков
Олег Каменщиков
Serzhant
Микаэл Арамян
Микаэл Арамян
Евгений Шириков
Евгений Шириков
Kapitan Novikov
Зепюр Брутян
Зепюр Брутян
Karine
Николай Шрайбер
Николай Шрайбер
Nachalnik voennogo gospitalya
Валерий Баринов
Валерий Баринов
Ded Andrey
Режиссер Сарик Андреасян
Сценарист Алексей Гравицкий, Волков Сергей Юрьевич
Композитор Edgar Akobyan, Artashes Andreasyan, Manuk Kazaryan
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 3 апреля 2025
Премьера в мире 6 февраля 2025
Дата выхода
6 февраля 2025 Россия Атмосфера Кино
1 мая 2025 Армения
6 февраля 2025 Беларусь
6 февраля 2025 Кыргызстан 12+

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $1 364 823
Производство K.B.A.
Другие названия
Voyna i muzyka, Sõda ja muusika, Война и музыка, Պատերազմ և Քոչարի, Պատերազմ և Երաժշտություն, Paterazm ev Erajshtutyun

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 67 голосов
6.1 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  1909 В жанре «драма»  840 В жанре «исторический»  76 В жанре «военный»  88 В фильмах России  191 В фильмах 2025 года  84
Обновлено 14 мая 2025

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Война и музыка - Трейлер
Война и музыка Трейлер
Война и музыка - Тизер-трейлер
Война и музыка Тизер-трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы зрителей о фильме Война и музыка

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Отзывы разделились: к сильным сторонам относят музыку, атмосферу эпохи и эмоциональный отклик зрителей; к слабым — слабую проработку сюжета, спорную режиссуру и актёрскую игру, особенно у Прилучного, а детали истории вызывают сомнения. Общая оценка зрителей — смешанная: есть тепло к музыкальному и человеческому посылу, но встречаются нарекания к исполнению. Фильм подходит поклонникам военных драм с музыкальным контекстом и патриотическими мотивами; для широкой аудитории, ценящей дружбу народов и историю.
Саммари составлено ИИ на основе 45 отзывов.

Отзывы о фильме

Weteran Mc 13 февраля 2025, 02:17
Удалось сходить в кинотеатр на долгожданную премьеру отечественной военной драмы, снятой по реальным событиям, от режиссёра Сарика Андреасяна -… Читать дальше…
Елена Чуркина 6 февраля 2025, 18:24
Ходили вместе с дочкой 13 лет, фильм понравился нам обоим.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Война и музыка - смотреть в онлайн-кинотеатре

Война и музыка

Похожие фильмы онлайн

Сталинград
 
Ленинградская симфония
 
Беспокойное хозяйство
 
Онлайн кинотеатр

Фильмы похожие на Война и музыка

Битва за Севастополь
Битва за Севастополь военный, мелодрама, боевик
2015, Россия / Украина
7.0
А зори здесь тихие...
А зори здесь тихие... военный, драма, исторический
2015, Россия
7.0
Сталинград
Сталинград драма, военный
2013, Россия
5.0
Мы смерти смотрели в лицо
Мы смерти смотрели в лицо военный, драма
1980, СССР
7.0
Аты-баты, шли солдаты...
Аты-баты, шли солдаты... исторический, драма, военный
1976, СССР
7.0
В бой идут одни старики
В бой идут одни старики драма, мюзикл, исторический, военный, мелодрама
1973, СССР
8.0
А зори здесь тихие
А зори здесь тихие исторический, драма, военный
1972, СССР
8.0
На войне как на войне
На войне как на войне комедия, драма, военный
1968, СССР
7.0
Ленинградская симфония
Ленинградская симфония драма, военный
1957, СССР
6.0
Беспокойное хозяйство
Беспокойное хозяйство мюзикл, комедия, военный
1946, СССР
7.0
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
Забудьте про капризные яблони – умные дачники возвращают фрукт из 80-х: можно посадить уже в сентябре
Шторки из Fix Price по 299 рублей у меня до ванной не доходят: режу на куски — нашла 7 применений по всему дому
Ковры — прошлый век и колхоз: на осень и зиму лучше выбрать 3 покрытия — тёплые, стильные и без вечной пыли
5 сцен, ради которых я жду 4 сезон «Магической битвы»: если MAPPA их вырежет — можно смело хоронить
Включите в сентябре — и осень официально начнется: 5 фильмов по версии ОККО, после которых хочется плед, чай и дождь за окном
Этот фильм с Netflix идёт 27 минут, но уже обошёл нового «Человека-паука» по рейтингам и сборам: может стать главным кассовым хитом 2026 года
HBO показали новые гербы Хогвартса для сериала по «Гарри Поттеру» — и фанаты в бешенстве: «просто ужасно»
«Трейлер так себе, но каст топовый»: новый сериал с Васильевым сравнивают с «Лэндменом» и даже «Во все тяжкие»
После «Чёрного зеркала» казалось, что удивить уже нечем: 3 фантастических фильма Netflix, которые снова в ТОПе
«Достойному сериалу — достойное продолжение»: после рейтинга 8,2 «Камбэк» с Петровым-Компотом вернется 2 раза
«Блич» заканчивается, а на замену ему уже нашли 5 аниме: некоторые считают их даже круче (готовьтесь спорить)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше