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Киноафиша Фильмы Живой

Живой

Zhivoy 18+
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О фильме

Во время съемок правдоподно изобразить человека, лишившегося ноги, Андрею Чадову помогал Дмитрий Удалов, 20-летний чемпион по параолимпийским играм, лишившийся ноги в 9 лет. Он выступал консультантом и дублером.

Кир, обыкновенный молодой парень, возвращается к нормальной жизни после ранения в Чечне. Дома его ждет мама и девушка, ради свадьбы с которой он и отправился служить по контракту. Однако жизнь на гражданке далека от идеалов справедливости. Кир совершает воровство, затем – предательство. И однажды он поймет, что запутался. В этот момент в его жизни появятся призраки двух боевых товарищей, которые будут ходить за ним по пятам. Балансируя на грани жизни и смерти, он будет искать ответы и возможность простить себя.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 21 сентября 2006
Дата выхода
21 сентября 2006 Россия КароПрокат 18+
21 сентября 2006 Беларусь
21 сентября 2006 Казахстан
21 сентября 2006 Украина
Сборы в мире $3 216 061
Производство KVID Film Company, Pygmalion Production
Другие названия
Zhivoy, Alive, Żywy, Живой
Режиссер
Александр Велединский
Александр Велединский
В ролях
Андрей Чадов
Андрей Чадов
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Владимир Епифанцев
Владимир Епифанцев
Александр Робак
Александр Робак
Виктория Смирнова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 19 голосов
6.4 IMDb
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Живой

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Наша рецензия

Режиссеру Александру Велединскому, вне всякого сомнения, стоило оставить первый вариант названия картины – «Какими мы не будем», потому что главного героя живым назвать достаточно сложно. Собственно говоря, вполне можно даже допустить мысль, что он и вовсе не вернулся из кавказского переплета и что все его больничные и постбольничные приключения в России – не более чем посмертное видение (кое-какие указания на правомерность такой трактовки в конце фильма явственно обозначены). Но даже если…
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Georgii 2 апреля 2015, 12:51
Смотрели с девушкой в кино.После просмотра она отказалась его комментировать...
Присоединяюсь ко всем вышеописанным отрицательным отзывам.Но добавлю… Читать дальше…
Uran 2 апреля 2015, 12:51
Фильм отстой, хоть и Чадов хороший пацан. Но уже давно пора забыть о ролях всяких чеченских солдатиков.
Фильм откровенное дерьмо, уж не знаю кто… Читать дальше…
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