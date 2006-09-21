Кир, обыкновенный молодой парень, возвращается к нормальной жизни после ранения в Чечне. Дома его ждет мама и девушка, ради свадьбы с которой он и отправился служить по контракту. Однако жизнь на гражданке далека от идеалов справедливости. Кир совершает воровство, затем – предательство. И однажды он поймет, что запутался. В этот момент в его жизни появятся призраки двух боевых товарищей, которые будут ходить за ним по пятам. Балансируя на грани жизни и смерти, он будет искать ответы и возможность простить себя.