Во время съемок правдоподно изобразить человека, лишившегося ноги, Андрею Чадову помогал Дмитрий Удалов, 20-летний чемпион по параолимпийским играм, лишившийся ноги в 9 лет. Он выступал консультантом и дублером.
Кир, обыкновенный молодой парень, возвращается к нормальной жизни после ранения в Чечне. Дома его ждет мама и девушка, ради свадьбы с которой он и отправился служить по контракту. Однако жизнь на гражданке далека от идеалов справедливости. Кир совершает воровство, затем – предательство. И однажды он поймет, что запутался. В этот момент в его жизни появятся призраки двух боевых товарищей, которые будут ходить за ним по пятам. Балансируя на грани жизни и смерти, он будет искать ответы и возможность простить себя.
|21 сентября 2006
|Россия
|КароПрокат
|18+
|21 сентября 2006
|Беларусь
|21 сентября 2006
|Казахстан
|21 сентября 2006
|Украина
Присоединяюсь ко всем вышеописанным отрицательным отзывам.Но добавлю… Читать дальше…
Фильм откровенное дерьмо, уж не знаю кто… Читать дальше…