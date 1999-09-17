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В июле 1916: Битва на Сомме В июле 1916: Битва на Сомме
Киноафиша Фильмы В июле 1916: Битва на Сомме
The Trench

В июле 1916: Битва на Сомме, 1999

1999 / Франция / Великобритания
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

В фильме рассказывается трагическая история солдат британской армии накануне Битвы на Сомме - самого позорного поражения в военной истории Великобритании. В центре этой истории 17-летний Билли, который вместе со своим братом Эдди и другом Рэгом вступил в армию добровольцем.

Как и остальные солдаты из их отряда, это просто напуганные мальчишки, оказавшиеся в окопах на линии фронта. Их жизнь находится в руках опытного вояки сержанта Винтера и не приспособленного к обороне лейтенанта Харта. Но кем бы ты ни был, по объявлению приказа о начале сражения, всех ожидает одна судьба…

6.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1999
Премьера в России 17 сентября 1999
Премьера в мире 17 сентября 1999
Возраст 16+
Режиссер
Уильям Бойд
В ролях
Дэниел Крэйг
Дэниел Крэйг
Пол Никколс
Джулиан Райнд-Татт
Джулиан Райнд-Татт
Дэнни Дайер
Там Уильямс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В июле 1916: Битва на Сомме 2 постера
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По ту сторону Бонда: 11 ролей Дэниела Крэйга, которые остались незамеченными Путеводитель по славной и разнообразной карьере актера.
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6 октября 2021 17:49
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