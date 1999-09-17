В июле 1916: Битва на Сомме, 1999

В фильме рассказывается трагическая история солдат британской армии накануне Битвы на Сомме - самого позорного поражения в военной истории Великобритании. В центре этой истории 17-летний Билли, который вместе со своим братом Эдди и другом Рэгом вступил в армию добровольцем.

Как и остальные солдаты из их отряда, это просто напуганные мальчишки, оказавшиеся в окопах на линии фронта. Их жизнь находится в руках опытного вояки сержанта Винтера и не приспособленного к обороне лейтенанта Харта. Но кем бы ты ни был, по объявлению приказа о начале сражения, всех ожидает одна судьба…