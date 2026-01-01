Захваченные в плен японцами британские солдаты и их командир полковник Николсон вынуждены строить железнодорожный мост через реку Квай в Бирме. Несмотря на свирепый характер полковника Сайто, Николсон проявляет настоящее мужество.
Тем временем командование назначает группу коммандос для уничтожения этого стратегически важного объекта.
|2 декабря 1957
|Австралия
|5 сентября 1958
|Австрия
|12
|11 октября 1957
|Бельгия
|16
|23 декабря 1957
|Бразилия
|11 октября 1957
|Великобритания
|18 августа 1988
|Венгрия
|7 марта 1958
|Германия
|7 марта 1958
|Греция
|3 января 1958
|Ирландия
|PG
|25 декабря 1957
|Испания
|30 января 1958
|Италия
|21 марта 1958
|Нидерланды
|11 октября 1957
|Норвегия
|15
|28 ноября 1958
|Португалия
|14 декабря 1957
|США
|20 декабря 1957
|Франция
|18 июля 1958
|Швеция
|10 апреля 1981
|Южная Корея
|22 декабря 1957
|Япония