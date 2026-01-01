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Постер фильма Мост через реку Квай
8.1
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8.1

Мост через реку Квай

, 1957
The Bridge on the River Kwai
Великобритания, США / драма, приключения, военный / 18+
Постер фильма Мост через реку Квай
8.1

О фильме

Захваченные в плен японцами британские солдаты и их командир полковник Николсон вынуждены строить железнодорожный мост через реку Квай в Бирме. Несмотря на свирепый характер полковника Сайто, Николсон проявляет настоящее мужество.

Тем временем командование назначает группу коммандос для уничтожения этого стратегически важного объекта.

В ролях

Алек Гиннесс
Полковник Николсон
Уильям Холден
Уильям Холден
Shears
Джек Хоукинс
Major Warden
Сессю Хаякава
Полковник Сайто
Джеймс Дональд
Майор Кли́птон
Джеффри Хорн
Лейтенант Джойс
Андре Морелл
Colonel Green
Питер Уильямс
Captain Reeves
Джон Боксер
Майор Хьюз
Перси Херберт
Grogan
Режиссер Дэвид Лин
Сценарист Пьер Буль, Карл Форман, Майкл Уилсон
Композитор Малкольм Арнольд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США
Продолжительность 2 часа 35 минут
Год выпуска 1957
Премьера в мире 2 октября 1957
Дата выхода
2 декабря 1957 Австралия
5 сентября 1958 Австрия 12
11 октября 1957 Бельгия 16
23 декабря 1957 Бразилия
11 октября 1957 Великобритания
18 августа 1988 Венгрия
7 марта 1958 Германия
7 марта 1958 Греция
3 января 1958 Ирландия PG
25 декабря 1957 Испания
30 января 1958 Италия
21 марта 1958 Нидерланды
11 октября 1957 Норвегия 15
28 ноября 1958 Португалия
14 декабря 1957 США
20 декабря 1957 Франция
18 июля 1958 Швеция
10 апреля 1981 Южная Корея
22 декабря 1957 Япония
MPAA PG
Бюджет $3 000 000
Сборы в мире $27 202 719
Производство Horizon Pictures (II)
Другие названия
The Bridge on the River Kwai, El puente sobre el río Kwai, Die Brücke am Kwai, Мост через реку Квай, A Ponte do Rio Kwai, Bron över floden Kwai, Broen over floden Kwai, Broen over Kwai, Brúin yfir Kwai fljót, Cầu Sông Kwai, De brug over de rivier Kwai, El pont sobre el riu Kwai, Ha-Gesher Al Nahar Kwai, Híd a Kwai folyón, I gefyra tou potamou Kvai, Il ponte sul fiume Kwai, Kvay çayı üzərindən körpü, Kvay daryosi ustidagi ko'prik, Kwai Köprüsü, Kwai-joen silta, Le pont de la rivière Kwai, Le pont de la rivière Kwaï, Most cez rieku Kwai, Most na reki Kwai, Most na rijeci Kwai, Most na rzece Kwai, Most přes řeku Kwai, Podul de pe râul Kwai, Pol-e roodkhane-ye kowai, Senjô ni kakeru hashi, Sild üle Kwai jõe, Tiltas per Kvai upę, Tilts pār Kvai upi, Η γέφυρα του ποταμού Κβάι, Міст через річку Квай, Мост на реци Квај, Мостът на река Куай, 戦場にかける橋, 桂河大桥, 桂河大橋, 戦場にかける橋：1957, El Puente Sobre el Río Kwai

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 15 голосов
8.1 IMDb
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саундтрек фильма Мост через реку Квай

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