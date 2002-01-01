Кукушка, 2002

В центре истории оказывается молодая девушка Анни из редкой народности саами, потомков древних жителей северной Европы. Осенью 1944 года судьба сводит героиню с двумя мужчинами – снайпером Вейко, фактически приговоренным к смерти отступающими финскими сослуживцами, и капитаном-красноармейцем Иваном, контуженным в ходе бомбежки неподалеку от места обитания Анни.
Сентябрь 1944 года, несколько дней до выхода Финляндии из Второй Мировой войны. Финскому снайперу-смертнику Вейко, прикованному к скале, удается освободиться от цепей. Капитан Советской армии Иван арестован СМЕРШем, и тоже только чудом остается в живых.
Солдатов враждующих армий приютила у себя на хуторе саамка Анни. Для нее они не враги, а просто мужчины. И все трое говорят на разных языках…