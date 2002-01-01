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Кукушка Кукушка
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Кукушка, 2002

2002 / Россия
7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

В центре истории оказывается молодая девушка Анни из редкой народности саами, потомков древних жителей северной Европы. Осенью 1944 года судьба сводит героиню с двумя мужчинами – снайпером Вейко, фактически приговоренным к смерти отступающими финскими сослуживцами, и капитаном-красноармейцем Иваном, контуженным в ходе бомбежки неподалеку от места обитания Анни.

  • Идея ленты принадлежит Виктору Бычкову (Иван) и Вилле Хаапасало (Вейко), сдружившимся на съемках “Особенностей национальной охоты” того же Александра Рогожкина. Изначально Бычков и Хаапасало планировали написать пьесу о двух солдатах – финне и русском, случайно попавших в Карелию в 1939 году. В итоге пьеса так и не была написана, но некоторое время спустя, когда Бычков рассказал о замысле Рогожкину, тот всего за три дня написал сценарий к фильму.
  • Съемки фильма прошли на Кандалакшских сопках на юго-западе Мурманской области.
  • Чтобы отойти от образа Кузьмича и подготовиться к роли в “Кукушке”, Виктор Бычков поправился на 20 килограммов.
  • Поиском финансирования занимались Виктор Бычков и Александр Рогожкин, а Вилле Хаапасало взял на себя поиск актрисы на главную женскую роль. Ею стала 23-летняя Анни-Кристина Юусо, коренная саамка, выпускница школы искусств, работавшая на тот момент на финском радио. Роль Анни стала для девушки дебютом в кино.

Сентябрь 1944 года, несколько дней до выхода Финляндии из Второй Мировой войны. Финскому снайперу-смертнику Вейко, прикованному к скале, удается освободиться от цепей. Капитан Советской армии Иван арестован СМЕРШем, и тоже только чудом остается в живых.

Солдатов враждующих армий приютила у себя на хуторе саамка Анни. Для нее они не враги, а просто мужчины. И все трое говорят на разных языках…

7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 1 января 2002
Премьера в мире 1 января 2002
Возраст 16+
Режиссер
Александр Рогожкин
Александр Рогожкин
В ролях
Анни-Кристина Юусо
Вилле Хаапасало
Вилле Хаапасало
Виктор Бычков
Виктор Бычков
Алексей Кашников
Алексей Панжеев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кукушка 4 постера
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Кукушка
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