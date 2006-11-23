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Битва умов
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Battle of Wits / Muk gong,

Битва умов, 2006

2006 / Гонконг
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме
370 г. до н.э. Китай разделен на 7 больших царств и множество маленьких княжеств. На пути 100-тысячной армии царства Чжао, которой командует жестокий и умный военачальник Сянь Яньчжун, встает столица княжества Лян. Город, защищаемый небольшим отрядом, обречен, но возглавить оборону соглашается воин и стратег Гэ Ли – последователь мистического учения моистов («Мо-цзы»). Несмотря на то, что адепты этого учения руководствуются принципом всеобщей любви и выступают против агрессивных войн, обороняясь от врагов, они прибегают к хитроумным тактическим уловкам и изобретениям. Благодаря военным хитростям и новым видам оружия («дальнобойные» стрелы, дымовая атака и огненный шквал, ловушки из копий и т.д.), Гэ Ли заставляет завоевателей временно снять осаду. Однако положение Гэ Ли и защитников Лян осложняется дворцовыми интригами. Опираясь на преданных соратников, в числе которых его возлюбленная И Юэ, Гэ Ли начинает вести борьбу на два фронта.
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 23 ноября 2006
В ролях
Энди Ло
Фэн Бинбин
Ан Сун-ки
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Битва умов 2 постера
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