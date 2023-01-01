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Красный Гаолян
Hong gao liang / Red Sorghum
Красный Гаолян, 1987
1987 / Китай
7.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Жанр:
военный
драма
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О фильме
Китай. 1930е г.г. Отец выдаёт свою дочь за владельца винного завода, который заражён проказой. Девушка влюбляется в одного из его слуг.
Развернуть
7.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
1987
Премьера в мире
10 октября 1987
Возраст
18+
Режиссер
Чжан Имоу
В ролях
Йен Чанг
Чжан Имоу
Гун Ли
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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