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Красный Гаолян
Киноафиша Фильмы Красный Гаолян
Hong gao liang / Red Sorghum

Красный Гаолян, 1987

1987 / Китай
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме
Китай. 1930е г.г. Отец выдаёт свою дочь за владельца винного завода, который заражён проказой. Девушка влюбляется в одного из его слуг.
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1987
Премьера в мире 10 октября 1987
Возраст 18+
Режиссер
Чжан Имоу
Чжан Имоу
В ролях
Йен Чанг
Чжан Имоу
Чжан Имоу
Гун Ли
Гун Ли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Красный Гаолян 2 постера
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Красный Гаолян

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