Легендарный военный фильм по повести Льва Славина "Мои земляки", рассказывающий о фронтовой дружбе солдат Аркадия Дзюбина, неунывающего, лихого и бедового парня из Одессы, и Саши Свинцова - "Саши с Уралмаша", преисполненный юмором, добротой и таким пониманием солдатской жизни, что картина пользовалась успехом долгие годы. Классика отечественного кинематографа, не раз поднимавшая в нужный момент боевой дух.

Роль в фильме "Два бойца" принесла Борису Федоровичу Андрееву всенародный успех и безмерную любовь кинозрителей. Саша с Уралмаша - самая светлая и молодая роль актера в кино, подлинно народный характер, запечатлевшийся в памяти нескольких поколений.