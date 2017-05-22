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Киноафиша Фильмы Два бойца

Два бойца

Dva boytsa 18+
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О фильме

Легендарный военный фильм по повести Льва Славина "Мои земляки", рассказывающий о фронтовой дружбе солдат Аркадия Дзюбина, неунывающего, лихого и бедового парня из Одессы, и Саши Свинцова - "Саши с Уралмаша", преисполненный юмором, добротой и таким пониманием солдатской жизни, что картина пользовалась успехом долгие годы. Классика отечественного кинематографа, не раз поднимавшая в нужный момент боевой дух.

Роль в фильме "Два бойца" принесла Борису Федоровичу Андрееву всенародный успех и безмерную любовь кинозрителей. Саша с Уралмаша - самая светлая и молодая роль актера в кино, подлинно народный характер, запечатлевшийся в памяти нескольких поколений.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1943
Премьера в мире 6 июня 1943
Дата выхода
6 июня 1943 СССР
10 октября 1943 США
19 апреля 1946 Чехословакия
Производство Tashkent Studios
Другие названия
Dva boytsa, Два бойца, Deux camarades, Dos camaradas, Dwaj żołnierze, I due combattenti, Kaks sõdurit, Kaksi toverusta, Két pajtás, Oi dyo polemistes, Två frontkamrater, Two Soldiers
Режиссер
Леонид Луков
Леонид Луков
В ролях
Марк Бернес
Марк Бернес
Борис Андреев
Борис Андреев
Вера Шершнева
Янина Жеймо
Максим Штраух
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.5
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
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22 мая 2017 13:23
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