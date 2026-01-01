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Постер фильма Они шли за солдатами
7.4
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7.4

Они шли за солдатами

, 1965
Soldatesse, Le
Франция, Италия, ФРГ, Югославия / драма, военный / 18+
Постер фильма Они шли за солдатами
7.4

О фильме

В оккупированной итальянцами Греции осенью 1941 года лейтенант Мартино получает задание развести по армейским борделям 12 девушек. Эта поездка выявляет истинную человеческую сущность ее участников.

В ролях

Мари Лафоре
Мари Лафоре
Eftikia Samidatis
Томас Милиан
Lieutenant Gaetano Martino
Марио Адорф
Sergeant Castagnoli
Валерия Морикони
Ebe Bartolini
Анна Карина
Анна Карина
Elenitza Karaboris
Леа Массари
Леа Массари
Toula Demantritza
Aleksandar Gavric
Major Alessi
Душан Вуйсич
Ettore Minghetti
Jovan Rancic
Dragomir Felba
Режиссер Валерио Дзурлини
Сценарист Лео Бенвенути, Пьеро де Бернарди, Уго Пирро, Валерио Дзурлини
Композитор Марио Нашимбене
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия / ФРГ / Югославия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1965
Премьера в мире 4 ноября 1965
Дата выхода
2 марта 1967 Венгрия
4 ноября 1965 Италия
1 января 1966 Польша
14 ноября 1966 СССР
31 августа 1966 Франция
13 июня 1966 Югославия
Производство Zebra Films, Debora Film, Franco London Films
Другие названия
Le soldatesse, Des filles pour l'armée, Die Soldatinnen, Djevojke za vojsku, I stratiotina, Katonalányok, Kokkyô wa moeteiru, Le soldatesse (Des filles pour l'armée), Mädchen für die Soldaten, Meisjes voor het Leger, Mulheres no Front, Soldatuše, The Camp Followers, Vojandy, Women at War, Žene na frontu, Żołnierki, Они шли за солдатами, Солдатские девки, 国境は燃えている

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 14 голосов
7.4 IMDb

Цитаты

Colonel Gambardelli Когда я был студентом, а тебя ещё и в помине не было, великие учителя учили нас, что эта страна — колыбель цивилизации, и что сегодня мы были бы варварами без идеала красоты, заложенного предками этих отбросов. А когда тех учителей, между 1921 и 1924 годами, избивали, унижали и ссылали, мы были слишком слабы, чтобы пошевелить пальцем, и вот почему тебя учили под прикладом. Когда тупой учитель говорит, что хочет вырвать почки у народа на коленях, значит, достоинство — между ягодицами у их сестер, а шлюх надо использовать в темноте, а не считать их людьми.

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