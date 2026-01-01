Colonel Gambardelli Когда я был студентом, а тебя ещё и в помине не было, великие учителя учили нас, что эта страна — колыбель цивилизации, и что сегодня мы были бы варварами без идеала красоты, заложенного предками этих отбросов. А когда тех учителей, между 1921 и 1924 годами, избивали, унижали и ссылали, мы были слишком слабы, чтобы пошевелить пальцем, и вот почему тебя учили под прикладом. Когда тупой учитель говорит, что хочет вырвать почки у народа на коленях, значит, достоинство — между ягодицами у их сестер, а шлюх надо использовать в темноте, а не считать их людьми.