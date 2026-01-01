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Постер фильма Блокадная кровь
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Блокадная кровь

, 2017
Россия / военный / 18+
Постер фильма Блокадная кровь

Причины посмотреть

О фильме

Фильм познакомит зрителей с детством известных и безысвестных ленинградцев, получивших закалку в послевоенных дворах, расскажет о традициях воспитания первого поколения победителей и непокоренных граждан. Своим восприятием блокады поделятся автор «Блокадной книги» Даниил Гранин, известные поэты, ученые, актеры, политики, государственные и религиозные деятели. В фильме примут участие видные ученые-трансфузиологи, биологи и генетики.

В фильме рассказывается, как в стальных тисках блокады в Ленинграде работала «фабрика крови» — Институт переливания крови, снабжавший Ленинградский фронт и город важнейшим стратегическим ресурсом — донорской кровью. Кровная связь города и его защитников стала важнейшим фактором прорыва блокады и окончательного разгрома врага. Сто сорок четыре тонны — это около ста эшелонов упакованной в бутылки крови — дал город своим защитникам.

Режиссер Элеонора Лукьянова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Год выпуска 2017

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