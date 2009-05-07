Обреченные на войну, 2009

Любовь – чувство, возникающее, независимо от времени и возраста. Только в экстремальных обстоятельствах, обстоятельствах войны, любовь может пройти все стадии развития за рекордно короткий срок в четыре дня.

Герои фильма как Ромео и Джульетта полюбили друг друга и хотят быть вместе, но разные взгляды и задачи, в итоге приводят их к конфликту и непониманию.

Он хочет выжить и жить – и это его долг перед ней и перед своим чувством. Для нее же важен только долг перед Родиной.

По сути это вечный спор между мужчиной и женщиной. В чем конфликт – неважно, главное, что он приводит к такому непониманию, когда вместе быть уже невозможно и, как правило, правых и виноватых нет.