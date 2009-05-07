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Обреченные на войну Обреченные на войну
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Обреченные на войну, 2009

2009 / Россия
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть О фильме
Экранизация повести Василя Быкова "Пойти и не вернуться".

Любовь – чувство, возникающее, независимо от времени и возраста. Только в экстремальных обстоятельствах, обстоятельствах войны, любовь может пройти все стадии развития за рекордно короткий срок в четыре дня.
Герои фильма как Ромео и Джульетта полюбили друг друга и хотят быть вместе, но разные взгляды и задачи, в итоге приводят их к конфликту и непониманию.
Он хочет выжить и жить – и это его долг перед ней и перед своим чувством. Для нее же важен только долг перед Родиной.
По сути это вечный спор между мужчиной и женщиной. В чем конфликт – неважно, главное, что он приводит к такому непониманию, когда вместе быть уже невозможно и, как правило, правых и виноватых нет.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в России 7 мая 2009
Премьера в мире 7 мая 2009
Возраст 18+
Прокатчик Гельварс
Режиссер
Ольга Жулина
В ролях
Нина Лощинина
Нина Лощинина
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Андрей Панин
Андрей Панин
Дарья Михайлова
Дарья Михайлова
Федор Добронравов
Федор Добронравов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Обреченные на войну 1 постер
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