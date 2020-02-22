Уроки фарси, 2019

Необычная история еврея в концлагере, который, для того чтобы выжить, вынужден притворяться персом.

В 1942 году молодой парень Жиль Кремье, бельгиец еврейского происхождения, попадает в концлагерь. Жилю удается спасти собственную шкуру самым невероятным образом: он говорит, что никакой он не еврей, а перс, и даже делает вид, что знает фарси. Герой и представить себе не мог, чем это все может обернуться. Ведь теперь ему приказывают научить этому языку немца Клауса Коха, который как раз отчаянно искал именно такого человека, как Жиль. Дело в том, что после войны Кох хочет переехать в Иран и начать там новую жизнь в качестве владельца своего ресторана. А Жиль тем временем не знает ни слова на фарси…

Так начинается удивительная и запутанная история еврея и немца. Безумный план главного героя с самого начала не внушает доверия, но теперь у него нет другого выхода. Жиль отлично умеет писать изящные буквы, и таким образом он начинает изобретать совершенно новый язык. Каждый день ему приходится придумывать четыре несуществующих слова, не забывая при этом предыдущие. Четыре слова в день, сто двадцать слов в месяц и почти полторы тысячи в год! Маленькая ложь превращается в огромное изобретение Жиля. Такова цена, чтобы оставаться в живых.

В «Уроках фарси» сюжет строится вокруг двух совершенно непохожих друг на друга персонажей, которые начинают беседовать на самые разные темы. Немец хочет выучить иностранный язык, чтобы уехать отсюда прочь, а еврей попал сюда против своей воли и просто хочет выжить. Жиль начинает узнавать о Кохе такие личные подробности, о которых больше никто не знает. Постепенно уроки фарси ставят в странное положение и узника Жиля, и тюремщика Коха.