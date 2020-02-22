Уроки фарси, 2019

Необычная история еврея в концлагере, который, для того чтобы выжить, вынужден притворяться персом.
В 1942 году молодой парень Жиль Кремье, бельгиец еврейского происхождения, попадает в концлагерь. Жилю удается спасти собственную шкуру самым невероятным образом: он говорит, что никакой он не еврей, а перс, и даже делает вид, что знает фарси. Герой и представить себе не мог, чем это все может обернуться. Ведь теперь ему приказывают научить этому языку немца Клауса Коха, который как раз отчаянно искал именно такого человека, как Жиль. Дело в том, что после войны Кох хочет переехать в Иран и начать там новую жизнь в качестве владельца своего ресторана. А Жиль тем временем не знает ни слова на фарси…
Так начинается удивительная и запутанная история еврея и немца. Безумный план главного героя с самого начала не внушает доверия, но теперь у него нет другого выхода. Жиль отлично умеет писать изящные буквы, и таким образом он начинает изобретать совершенно новый язык. Каждый день ему приходится придумывать четыре несуществующих слова, не забывая при этом предыдущие. Четыре слова в день, сто двадцать слов в месяц и почти полторы тысячи в год! Маленькая ложь превращается в огромное изобретение Жиля. Такова цена, чтобы оставаться в живых.
В «Уроках фарси» сюжет строится вокруг двух совершенно непохожих друг на друга персонажей, которые начинают беседовать на самые разные темы. Немец хочет выучить иностранный язык, чтобы уехать отсюда прочь, а еврей попал сюда против своей воли и просто хочет выжить. Жиль начинает узнавать о Кохе такие личные подробности, о которых больше никто не знает. Постепенно уроки фарси ставят в странное положение и узника Жиля, и тюремщика Коха.
Премьера фильма «Уроки Фарси» прошла на Берлинском кинофестивале во время внеконкурсной программе Special в 2020 году.
Режиссер картины Вадим Перельман имеет украинское происхождение. Сейчас он проживает в Канаде и США.
«Уроки фарси» — четвертый полнометражный фильм Вадима Перельмана. Он также выступил режиссером таких российских сериалов, как «Пепел» и «Измены».
«Уроки Фарси» — совместный проект России, Германии и Беларуси.
Съемки фильма проходили в Беларуси.
В 2013 году задумкой ленты заинтересовался Тимур Бекмамбетов, который впоследствии стал одним из продюсеров картины.
Идея фильма пришла сценаристу Илье Цофину, который прочитал подобную историю в старом советском журнале и предполагал, что она реальная. Однако во время работы над сценарием обнаружился литературный источник — «Изобретение языка», автором которого является немецкий сценарист Вольфганг Кольхаазе.
Создателям действительно пришлось изобретать фальшивый словарь фарси. Для этого режиссер привлек лингвистов из Московского государственного университета, которые помогли ему придумать шестьсот слов. Эти слова отсылают к именам жертв Холокоста.
Сценарий был написан на трех языках: русском, английском и немецком. Актеры в основном использовали немецкий вариант сценария, русский вариант был написан изначально, а потом переведен на английский. Любопытно, что актер Науэль Перес Бискаярт, сыгравший роль Жиля, имеет аргентинское происхождение, поэтому все эти языки были для него неродными.
Действие фильма происходит в оккупированной Европе 1942 года. Жиль Кремье, бельгиец еврейского происхождения, оказавшись в концлагере, выдает себя за перса – для него это единственная возможность остаться в живых. Эта ложь действительно спасает его от расстрела, но Жиль пока не представляет, какую цену ему придется заплатить за это спасение. Немецкие солдаты приводят Жиля к Клаусу Коху, повару в концлагере, который мечтает уехать в Иран и открыть там ресторан, как только закончится война. Кох ищет настоящего перса, который научит его говорить на фарси. Так начинается история Жиля Кремье и Клауса Коха – еврея и немца, узника и тюремщика, ученика и учителя.