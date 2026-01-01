Оповещения от Киноафиши
О фильме

1943 год. Двенадцатилетний сирота Петька Дым попадает в партизанский отряд. Опасаясь за жизнь маленького разведчика, командир отряда Иван Драгун отправляет его в лесную школу.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 12 февраля 1985
Дата выхода
12 февраля 1985 Беларусь
Производство Belarusfilm
Другие названия
Mama, ya zhiv!, Мама, я жив!
Режиссер
Игорь Добролюбов
В ролях
Александр Аржиловский
Александр Беспалый
Геннадий Давыдько
Валерий Филатов
Геннадий Гарбук
Рейтинг фильма

6.6
6.6 IMDb
