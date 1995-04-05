Зима на севере Шотландии очень сурова и Роб Рой, чтобы обеспечить свой семейный клан, вынужден просить денег у не слишком благородного маркиза Монтерозского.

Однако, прихвостень маркиза коварно завладевает этими деньгами, и Роб Рой оказывается втянутым в самую опасную схватку в своей жизни.