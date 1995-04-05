Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Роб Рой
Постер фильма Роб Рой
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Роб Рой

Роб Рой

Rob Roy 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Зима на севере Шотландии очень сурова и Роб Рой, чтобы обеспечить свой семейный клан, вынужден просить денег у не слишком благородного маркиза Монтерозского.

Однако, прихвостень маркиза коварно завладевает этими деньгами, и Роб Рой оказывается втянутым в самую опасную схватку в своей жизни.

Страна США / Великобритания
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 1995
Премьера в мире 5 апреля 1995
Дата выхода
5 апреля 1995 Россия 16+
13 апреля 1995 Австралия
19 мая 1995 Великобритания
16 ноября 1995 Германия
22 сентября 1995 Греция
18 мая 1995 Италия
5 апреля 1995 Казахстан
16 мая 1995 Португалия
14 апреля 1995 США
5 апреля 1995 Украина
7 июня 1995 Франция
25 мая 1995 Чехия U
26 мая 1995 Швеция
MPAA R
Бюджет $28 000 000
Сборы в мире $31 596 911
Производство United Artists, Talisman Productions
Другие названия
Rob Roy, Роб Рой, Rob Roy (La pasión de un rebelde), Rob Roy: A Saga de uma Paixão, Rob Roy: Eis to onoma tis timis, Robas Rojus, Ρομπ Ρόι: Εις το όνομα της τιμής, Роб Рој, ロブ・ロイ ロマンに生きた男, 赤膽豪情
Режиссер
Майкл Кейтон-Джонс
В ролях
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
Тим Рот
Тим Рот
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Джон Херт
Джон Херт
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Роб Рой
13-й воин 7.0
13-й воин (1999)
Майкл Коллинз 7.3
Майкл Коллинз (1996)
Первый рыцарь 6.0
Первый рыцарь (1995)
Нелл 6.1
Нелл (1994)
Уайатт Эрп 6.8
Уайатт Эрп (1994)
Последний из Могикан 8.1
Последний из Могикан (1992)
Робин Гуд: Принц воров 7.7
Робин Гуд: Принц воров (1991)
Миссия 7.4
Миссия (1986)
Имя розы 7.8
Имя розы (1986)
Баунти 7.1
Баунти (1984)
Ледяной драйв 6.6
Ледяной драйв (2021)
Отстреливая собак 7.5
Отстреливая собак (2004)

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 14 голосов
6.9 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Archibald Cunningham Считай себя ноженами, миссис МакГрегор, а я — мечом. И, надо сказать, подходишь ты мне прекрасно.
Mary Я буду думать о тебе мёртвым, пока мой муж не сделает тебя таким. А потом я перестану думать о тебе вовсе.
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Одна из самых блестящих экранизаций»: этот фильм по Кингу поставили в один ряд с «Зеленой милей» — «Сиянию» и «Оно» до него далеко
«Великолепный век» показал только 10% правды про жизнь в гареме: а самое важное утаили от зрителей
«Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше