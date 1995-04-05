Отзывы о фильме
Зима на севере Шотландии очень сурова и Роб Рой, чтобы обеспечить свой семейный клан, вынужден просить денег у не слишком благородного маркиза Монтерозского.
Однако, прихвостень маркиза коварно завладевает этими деньгами, и Роб Рой оказывается втянутым в самую опасную схватку в своей жизни.
|5 апреля 1995
|Россия
|16+
|13 апреля 1995
|Австралия
|19 мая 1995
|Великобритания
|16 ноября 1995
|Германия
|22 сентября 1995
|Греция
|18 мая 1995
|Италия
|5 апреля 1995
|Казахстан
|16 мая 1995
|Португалия
|14 апреля 1995
|США
|5 апреля 1995
|Украина
|7 июня 1995
|Франция
|25 мая 1995
|Чехия
|U
|26 мая 1995
|Швеция