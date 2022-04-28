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Постер фильма Время патриотов
5.4
Время патриотов - Трейлер
Киноафиша Фильмы Время патриотов
5.4

Время патриотов

, 2022
Vremya patriotov
Казахстан / военный, боевик, триллер / 18+
Патриотическая военная драма о ценности родины и семьи
Трейлеры
Постер фильма Время патриотов
5.4
Время патриотов - Трейлер
Время патриотов  Трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Фильм был создан для того, чтобы показать недостатки армии Казахстана. Бытует мнение, что мирному государству ничего не угрожает, а значит, вкладывание средств и модернизация военной мощи не является первостепенной задачей. Также авторы выразили надежду на популяризацию работы военных, чтобы привлечь новых толковых офицеров для защиты страны.

В ленте рассказывается не только о подготовке вооружения, но и о людях, специалистах высокого уровня, которые готовы обеспечить безопасность своей Родины. В фильме отражено взаимодействие между различными подразделениями, группами, которые помогают слаженно решать возникающие конфликты и качественно отражать наступления противников.

Картина создавалась при помощи лучших кинематографических технологий, чтобы встать в один ряд с мировыми блокбастерами. Помимо визуальной составляющей, авторы поработали над передачей правдоподобности происходящего. Детали согласовывались с экспертами, которые долгие годы служили на благо государства в Вооруженных Силах.

Премьера фильма состоялась в Казахстане 28 апреля 2022 года. Автором идеи выступил Нурлан Ермекбаев, который задумал снять фильм еще в конце 2018 – начале 2019 года. Режиссер отметил, что хотел создать картину об актуальных проблемах Вооруженных сил Казахстана.

В процессе создания ленты съемочную команду консультировали ветераны различных служб и организаций. Было решено показать не только готовность армии к боевым действиям, но и ее взаимодействие с другими структурами и органами безопасности.

Фильм приурочен к 30-летию Вооруженных Сил Казахстана. Он посвящен не только работе авиации страны, но и другим подразделениям, оказывающим неоценимую помощь в подготовке к военным действиям.

В ходе съемок были использованы новейшие технические средства, в том числе камеры Sony Venice, которые имеют инновационную цветопередачу и высокое разрешение. Стоит отметить, что подобная техника была также задействована при создании боевика «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом. Воздушные бои и другие эффектные сцены были созданы при помощи компьютерной графики и CGI-инженеров.

Братья Султан и Бекзат Ибраевы несут верную службу в Вооруженных силах Казахстана, и вместе с тем пребывают в семейном разногласии. Султан – доблестный офицер разведки, а Бекзат – талантливый летчик-истребитель.

В то время как международная террористическая организация готовит тщательно спланированное нападение на стратегически важные объекты страны, братьям приходится почувствовать на себе не только смертельную угрозу, но и столкнуться в семейной конфронтации, связанной с их погибшим отцом. Обстоятельства заставляют их объединиться ради спасения человеческих жизней, и братья понимают в итоге, что родина и семья – это самое ценное, что у них есть.

В ролях

Данияр Алшинов
Данияр Алшинов
Сануржан Сулейменов
Bekzat
Дастен Шакиров
Аскар Ильясов
Аскар Ильясов
Erlan Kosaev
Саят Исембаев
Саят Исембаев
Исбек Абильмажинов
Гульнара Дусматова
Бекзат Елеусизов
Зарина Хаджиметова
Jamal El Serwy
Шарифбек Закиров
Режиссер Серикбол Утепбергенов
Сценарист Akbar Kurmanbayev, Дмитрий Алейников, Еркебулан Бектуров
Композитор Alim Zairov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2022
Премьера в мире 28 апреля 2022
Дата выхода
16 июня 2022 Россия Централ Партнершип
28 апреля 2022 Казахстан 16+

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $56 858
Производство Atlas Entertainment
Другие названия
Vremya patriotov, Time of Heroes, Время патриотов, Irmãos de Guerra, Kangelaste aeg, Патриоттар уақыты, タイム・オブ・ヒーローズ, 決戰天際線, 탑건: 패트리어트 타임

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
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Обновлено 6 мая 2025

Трейлеры фильма

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Время патриотов - Трейлер
Время патриотов Трейлер
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Отзывы о фильме

Виктор Куликов 25 июня 2022, 20:21
Очень смешной фильм и это при условии, если вы под градусом...сильным градусом. А так уже все понятно по нащванию и кто снимал)
Нурдаулет Сыздыков 4 мая 2022, 20:07
Жақсы кино 🍿 осындай кинолар көп болсын👍🏻
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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Время патриотов

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