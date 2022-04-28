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Время патриотов, 2022

2022 / Казахстан
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Патриотическая военная драма о ценности родины и семьи
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм был создан для того, чтобы показать недостатки армии Казахстана. Бытует мнение, что мирному государству ничего не угрожает, а значит, вкладывание средств и модернизация военной мощи не является первостепенной задачей. Также авторы выразили надежду на популяризацию работы военных, чтобы привлечь новых толковых офицеров для защиты страны.

В ленте рассказывается не только о подготовке вооружения, но и о людях, специалистах высокого уровня, которые готовы обеспечить безопасность своей Родины. В фильме отражено взаимодействие между различными подразделениями, группами, которые помогают слаженно решать возникающие конфликты и качественно отражать наступления противников.

Картина создавалась при помощи лучших кинематографических технологий, чтобы встать в один ряд с мировыми блокбастерами. Помимо визуальной составляющей, авторы поработали над передачей правдоподобности происходящего. Детали согласовывались с экспертами, которые долгие годы служили на благо государства в Вооруженных Силах.

Премьера фильма состоялась в Казахстане 28 апреля 2022 года. Автором идеи выступил Нурлан Ермекбаев, который задумал снять фильм еще в конце 2018 – начале 2019 года. Режиссер отметил, что хотел создать картину об актуальных проблемах Вооруженных сил Казахстана.

В процессе создания ленты съемочную команду консультировали ветераны различных служб и организаций. Было решено показать не только готовность армии к боевым действиям, но и ее взаимодействие с другими структурами и органами безопасности.

Фильм приурочен к 30-летию Вооруженных Сил Казахстана. Он посвящен не только работе авиации страны, но и другим подразделениям, оказывающим неоценимую помощь в подготовке к военным действиям.

В ходе съемок были использованы новейшие технические средства, в том числе камеры Sony Venice, которые имеют инновационную цветопередачу и высокое разрешение. Стоит отметить, что подобная техника была также задействована при создании боевика «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом. Воздушные бои и другие эффектные сцены были созданы при помощи компьютерной графики и CGI-инженеров.

Братья Султан и Бекзат Ибраевы несут верную службу в Вооруженных силах Казахстана, и вместе с тем пребывают в семейном разногласии. Султан – доблестный офицер разведки, а Бекзат – талантливый летчик-истребитель.

В то время как международная террористическая организация готовит тщательно спланированное нападение на стратегически важные объекты страны, братьям приходится почувствовать на себе не только смертельную угрозу, но и столкнуться в семейной конфронтации, связанной с их погибшим отцом. Обстоятельства заставляют их объединиться ради спасения человеческих жизней, и братья понимают в итоге, что родина и семья – это самое ценное, что у них есть.

мало голосов Оцените
5 голосов
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2022
Премьера в России 16 июня 2022
Премьера в мире 28 апреля 2022
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Серикбол Утепбергенов
Серикбол Утепбергенов
В ролях
Данияр Алшинов
Сануржан Сулейменов
Дастен Шакиров
Саят Исембаев
Аскар Ильясов
Аскар Ильясов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Время патриотов 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Виктор Куликов 25 июня 2022, 20:21
Очень смешной фильм и это при условии, если вы под градусом...сильным градусом. А так уже все понятно по нащванию и кто снимал)
Нурдаулет Сыздыков 4 мая 2022, 20:07
Жақсы кино 🍿 осындай кинолар көп болсын👍🏻
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5 голосов
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