Время патриотов, 2022

Фильм был создан для того, чтобы показать недостатки армии Казахстана. Бытует мнение, что мирному государству ничего не угрожает, а значит, вкладывание средств и модернизация военной мощи не является первостепенной задачей. Также авторы выразили надежду на популяризацию работы военных, чтобы привлечь новых толковых офицеров для защиты страны.
В ленте рассказывается не только о подготовке вооружения, но и о людях, специалистах высокого уровня, которые готовы обеспечить безопасность своей Родины. В фильме отражено взаимодействие между различными подразделениями, группами, которые помогают слаженно решать возникающие конфликты и качественно отражать наступления противников.
Картина создавалась при помощи лучших кинематографических технологий, чтобы встать в один ряд с мировыми блокбастерами. Помимо визуальной составляющей, авторы поработали над передачей правдоподобности происходящего. Детали согласовывались с экспертами, которые долгие годы служили на благо государства в Вооруженных Силах.
Премьера фильма состоялась в Казахстане 28 апреля 2022 года. Автором идеи выступил Нурлан Ермекбаев, который задумал снять фильм еще в конце 2018 – начале 2019 года. Режиссер отметил, что хотел создать картину об актуальных проблемах Вооруженных сил Казахстана.
В процессе создания ленты съемочную команду консультировали ветераны различных служб и организаций. Было решено показать не только готовность армии к боевым действиям, но и ее взаимодействие с другими структурами и органами безопасности.
Фильм приурочен к 30-летию Вооруженных Сил Казахстана. Он посвящен не только работе авиации страны, но и другим подразделениям, оказывающим неоценимую помощь в подготовке к военным действиям.
В ходе съемок были использованы новейшие технические средства, в том числе камеры Sony Venice, которые имеют инновационную цветопередачу и высокое разрешение. Стоит отметить, что подобная техника была также задействована при создании боевика «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом. Воздушные бои и другие эффектные сцены были созданы при помощи компьютерной графики и CGI-инженеров.
Братья Султан и Бекзат Ибраевы несут верную службу в Вооруженных силах Казахстана, и вместе с тем пребывают в семейном разногласии. Султан – доблестный офицер разведки, а Бекзат – талантливый летчик-истребитель.
В то время как международная террористическая организация готовит тщательно спланированное нападение на стратегически важные объекты страны, братьям приходится почувствовать на себе не только смертельную угрозу, но и столкнуться в семейной конфронтации, связанной с их погибшим отцом. Обстоятельства заставляют их объединиться ради спасения человеческих жизней, и братья понимают в итоге, что родина и семья – это самое ценное, что у них есть.
|16 июня 2022
|Россия
|Централ Партнершип
|28 апреля 2022
|Казахстан
|16+