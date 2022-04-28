Время патриотов, 2022

Фильм был создан для того, чтобы показать недостатки армии Казахстана. Бытует мнение, что мирному государству ничего не угрожает, а значит, вкладывание средств и модернизация военной мощи не является первостепенной задачей. Также авторы выразили надежду на популяризацию работы военных, чтобы привлечь новых толковых офицеров для защиты страны.

В ленте рассказывается не только о подготовке вооружения, но и о людях, специалистах высокого уровня, которые готовы обеспечить безопасность своей Родины. В фильме отражено взаимодействие между различными подразделениями, группами, которые помогают слаженно решать возникающие конфликты и качественно отражать наступления противников.

Картина создавалась при помощи лучших кинематографических технологий, чтобы встать в один ряд с мировыми блокбастерами. Помимо визуальной составляющей, авторы поработали над передачей правдоподобности происходящего. Детали согласовывались с экспертами, которые долгие годы служили на благо государства в Вооруженных Силах.