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Про Петра и Павла
Про Петра и Павла, 2015
2015 / Россия
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Жанр:
военный
драма
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О фильме
Военная драма, повествующая о встрече в апреле 1945 года двух мальчиков - русского и немецкого.
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6.1
Оцените
10
голосов
Продолжительность
3 часа 18 минут
Год выпуска
2015
Премьера в России
7 августа 2015
Премьера в мире
7 августа 2015
Возраст
6+
Режиссер
Юрий Попович
В ролях
Килиан Шуберт
Костя Капский
Валерий Жуков
Сергей Удовик
Олег Ткачёв
Все актеры и съемочная группа
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