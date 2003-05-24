Чемоданы Тульса Люпера, часть 1: Моабская история, 2003

Фильм "Чемоданы Тульса Люпера" охватывает около шестидесяти лет новейшей истории — с 1928 года, когда был открыт уран, до падения Берлинской стены и окончания холодной войны в 1989.

Вся жизнь Тульса Люпера, писателя и создателя художественных проектов, прошла в заключении. В его истории в общей сложности шестнадцать тюрем. Первая из них была в Южной Уэльсе: когда Люперу было десять лет, отец запер его на три часа в угольном сарае за то, что он пробежал через несколько садиков на задних дворах, чтобы написать свое имя на осыпающейся кирпичной стене, которая обрушилась на него.

Двенадцать лет спустя в 1938 году в Моабе (штат Юта) Люпера арестовывают из-за контактов с американо-германской семьей, которая собирается поехать в Европу, чтобы воспользоваться в своих интересах Второй мировой войной. Четверо членов этой семьи, глубоко восхищенные Люпером, будут выступать в качестве его тюремщиков в разных странах Европы в течение следующих десяти лет. В годы холодной войны он сидит в тюрьме в Москве и Сибири, а затем появляется в Гонконге и Киото. В 1980-х годах Люпера видели в Пекине и Шанхае. В последний раз его видели в маньчжурской пустыне.

Люпер учится использовать время, проводимое в тюрьме, для того чтобы писать на тюремных стенах, изобретать проекты, связанные с литературой, театром, кино и живописью, и вовлекать своих тюремщиков во всевозможные заговоры, интриги и приключения. Кажется, что тюремщики сами являются заключенными своих заключенных. Эта связь между тюремщиком и заключенным пронизывает весь проект.

По мере роста репутации Люпера как писателя и создателя художественных проектов, его личность становится все более вымышленной. В различных городах Европы проводятся симпозиумы по Люперу и выставки Люпера. Главными экспонатами многих выставок и конференций являются предметы из коллекции, хранящейся в 92 чемоданах (92 — это номер урана в периодической таблице элементов) — чемоданах, которые следовали за Люпером в его путешествиях, тюрьмах и приключениях. С годами эти чемоданы стали известны по всему миру.

В последний вечер работы ретроспективной выставки Тульса Люпера и конференции открывают долгожданный чемодан Люпера — чемодан №92...