Страна СССР

Продолжительность 1 час 44 минуты

Год выпуска 1949

Премьера в мире 16 марта 1949

Производство Мосфильм

Другие названия

Vstrecha na Elbe, Begegnung an der Elbe, Encontro no Elba, Encounter at the Elbe, Incontro sull'Elba, Întâlnire pe Elba, Kohtaus Elbellä, Meeting on the Elbe, Møte ved Elben, Möte vid Elbe, Setkání na Labi, Spotkanie nad Łabą, Susret na Elbi, Találkozás az Elbán, Встреча на Эльбе, エルベ河の邂逅