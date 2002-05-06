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Постер фильма Звезда
Постер фильма Звезда
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7.2 Рейтинг IMDb: 6.9
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2 постера
Киноафиша Фильмы Звезда

Звезда

Zvezda 18+
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О фильме

Лето 1944 года. Советское командование узнает о перегруппировке в тылу врага. Чтобы разузнать, каким количеством боевой техники располагают немцы, в разведку отправляется группа под командованием лейтенанта Травкина. Их радиопозывной – «Звезда». Задание, которое предстоит выполнить советским бойцам, опасное и рискованное, но они готовы стоять до последнего, чтобы защитить свою родину и свой народ.

  • Фильм снят по одноименной повести Эммануила Казакевича. К слову, это не первая экранизация – в 1949 году на экраны вышла картина Александра Иванова. 
  • «Звезда» была отмечена целым рядом премий, среди которых – Гран-при фестиваля русского кино во Франции, Государственная премия РФ в области литературы и искусства, «Ника» и другие. 
  • Перед началом съемок исполнители главных ролей прошли «курс молодого бойца» – на протяжении трех недель они были на тренировках под руководством настоящего разведчика. 
  • Режиссер фильма Николай Лебедев в деталях изучил период Великой Отечественной войны перед началом съемок. 
  • Музыку к фильму написал Алексей Рыбников. За работу над музыкальным сопровождением композитор получил несколько престижных наград («Золотой овен», «Золотой орел», «Ника»).

Лето 1944 года, Красная Армия ведет бои на подступах к западной границе СССР. В тыл врага отправляется группа разведчиков, молодых ребят. Их позывные — «Звезда». Они должны выполнить задание, от которого зависит судьба фронта.

И они выполняют его, но цена этого задания оказывается слишком дорогой. Полный напряжения и драматизма, фильм заставляет вспомнить, кто победил в этой войне.

Звезда - трейлер
Звезда  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в мире 6 мая 2002
Дата выхода
6 мая 2002 Россия 12+
6 мая 2002 Казахстан
11 ноября 2002 США
6 мая 2002 Украина
Бюджет $1 300 000
Производство ARK-Film, Мосфильм
Другие названия
Zvezda, The Star, Звезда, A Estrela, Csillag, Estrella: señal de socorro, Hviezda, Kryptonim 'Gwiazda', L'Etoile, La estrella, Steaua, Tinh Cầu, To asteri, Todeskommando Russland 2, Yulduz, Žvaigždė, 東部戦線1944
Режиссер
Николай Лебедев
Николай Лебедев
В ролях
Игорь Петренко
Игорь Петренко
Алексей Панин
Алексей Панин
Артем Семакин
Артем Семакин
Алексей Кравченко
Алексей Кравченко
Анатолий Гущин
Анатолий Гущин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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Звезда

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Звезда - трейлер
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