Лето 1944 года. Советское командование узнает о перегруппировке в тылу врага. Чтобы разузнать, каким количеством боевой техники располагают немцы, в разведку отправляется группа под командованием лейтенанта Травкина. Их радиопозывной – «Звезда». Задание, которое предстоит выполнить советским бойцам, опасное и рискованное, но они готовы стоять до последнего, чтобы защитить свою родину и свой народ.
Лето 1944 года, Красная Армия ведет бои на подступах к западной границе СССР. В тыл врага отправляется группа разведчиков, молодых ребят. Их позывные — «Звезда». Они должны выполнить задание, от которого зависит судьба фронта.
И они выполняют его, но цена этого задания оказывается слишком дорогой. Полный напряжения и драматизма, фильм заставляет вспомнить, кто победил в этой войне.
|6 мая 2002
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|6 мая 2002
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