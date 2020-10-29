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Эрна на войне
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Erna i krig

Эрна на войне, 2020

2020 / Дания / Эстония / Бельгия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Шинель, фуражка, винтовка. Отважная Эрна (блестящая актриса и постоянная участница Danish Wave Трине Дюрхольм — «Месть», «Коммуна», «Психоз», «Ты исчезаешь») надевает военную форму. У героини нет другого выхода: её 17-летнего сына Калле призвали на фронт, и он вот-вот станет очередной жертвой Первой мировой войны. Однако женщине не так-то просто стать солдатом. Помочь ей готов фельдфебель Мейер (Ульрих Томсен — «Торжество», «Месть», «Адамовы яблоки», «Братья», «Второй шанс», «Наш человек в Америке», «Чудо»), но только в обмен на обещание выйти за него замуж. Эрна соглашается, не подозревая, что кроме пуль её ждёт совсем другой роман. В основу фильма легла одноименная книга датского писателя и драматурга Эрлинга Йепсена. Режиссеру Хенрику Рубену Генцу удалось снять костюмированную драму, которая не пахнет нафталином. Обращаясь к историческим событиям 1918 года и классическому пониманию безграничной материнской любви, героиня Трине Дюрхольм в военном обмундировании точно и выразительно демонстрирует подлинную женскую силу.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 29 октября 2020
Возраст 16+
Режиссер
Генрик Рубен Генц
Генрик Рубен Генц
В ролях
Ульрих Томсен
Ульрих Томсен
Трине Дюрхольм
Трине Дюрхольм
Элиас Мунк
Андерс В. Бертельсен
Андерс В. Бертельсен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Эрна на войне 1 постер
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