Эрна на войне, 2020

Шинель, фуражка, винтовка. Отважная Эрна (блестящая актриса и постоянная участница Danish Wave Трине Дюрхольм — «Месть», «Коммуна», «Психоз», «Ты исчезаешь») надевает военную форму. У героини нет другого выхода: её 17-летнего сына Калле призвали на фронт, и он вот-вот станет очередной жертвой Первой мировой войны. Однако женщине не так-то просто стать солдатом. Помочь ей готов фельдфебель Мейер (Ульрих Томсен — «Торжество», «Месть», «Адамовы яблоки», «Братья», «Второй шанс», «Наш человек в Америке», «Чудо»), но только в обмен на обещание выйти за него замуж. Эрна соглашается, не подозревая, что кроме пуль её ждёт совсем другой роман. В основу фильма легла одноименная книга датского писателя и драматурга Эрлинга Йепсена. Режиссеру Хенрику Рубену Генцу удалось снять костюмированную драму, которая не пахнет нафталином. Обращаясь к историческим событиям 1918 года и классическому пониманию безграничной материнской любви, героиня Трине Дюрхольм в военном обмундировании точно и выразительно демонстрирует подлинную женскую силу.