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Малена Малена
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Malena

Малена, 2000

2000 / Италия / США
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27 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается во время Второй мировой войны на Сицилии. Красавица Малена, проводившая на фронт мужа, приковывает к себе внимание всего города. Мужчины мечтают о ночи с Маленой и не скрывают своих похотливых желаний, женщины завидуют ей черной завистью и желают зла. Несмотря ни на что, красавица хранит верность супругу и держится с редким достоинством. Когда приходят вести о гибели мужа Малены, а ее отец отрекается от нее из-за грязных сплетен, женщине ничего не остается, как заняться проституцией. Горожане осуждают ее, проклинают, избивают, и только юный Ренато, устами которого рассказана эта история, любит Малену первой любовью – искренней и пылкой.

  • По сюжету Ренато 12 лет, однако на момент съемок актер Джузеппе Сульфаро был на три года старше своего персонажа. 
  • В США и Великобритании 108-минутный фильм подвергся жесткой цензуре. Версия, которая была показана в кинотеатрах, была сокращена на 16 минут. 
  • Исполнитель роли Ренато Джузеппе Сульфаро в интервью признавался, что до съемок в фильме ни разу не видел вживую обнаженную женщину. 
  • Специально для роли Моника Беллуччи выучила сицилийский акцент, значительно отличающийся от ее итальянского.

Это трагическая история первой любви подростка из маленького сицилийского городка. Случилось так, что он по уши влюбился в красавицу Малену, являющуюся настоящим бельмом в глазах местных жителей. Внешне изысканно одетая дама, разодетая в шелка и капрон, она - падшая женщина, путающаяся с немцами. В конце концов, дошло до того, что добропорядочные католички нещадно избили ненавистную Малену. Мальчику предстоит увидеть это, но его влюбленность только усилится.

8.1 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 27 октября 2000
Премьера в мире 16 марта 2000
Возраст 16+
Режиссер
Джузеппе Торнаторе
Джузеппе Торнаторе
В ролях
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Джузеппе Сульфаро
Лючиано Федерико
Матильда Пиана
Пьетро Нотариани
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Малена 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Igor_Kirkorov 23 февраля 2023, 22:38
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
disturatro 23 февраля 2023, 17:22
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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