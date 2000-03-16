Малена, 2000

Действие фильма разворачивается во время Второй мировой войны на Сицилии. Красавица Малена, проводившая на фронт мужа, приковывает к себе внимание всего города. Мужчины мечтают о ночи с Маленой и не скрывают своих похотливых желаний, женщины завидуют ей черной завистью и желают зла. Несмотря ни на что, красавица хранит верность супругу и держится с редким достоинством. Когда приходят вести о гибели мужа Малены, а ее отец отрекается от нее из-за грязных сплетен, женщине ничего не остается, как заняться проституцией. Горожане осуждают ее, проклинают, избивают, и только юный Ренато, устами которого рассказана эта история, любит Малену первой любовью – искренней и пылкой.