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I poli kai i poli

Город и Город, 2022

2022 / Греция / Германия
6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

История жизни еврейской общины Салоник.

6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 17 февраля 2022
Режиссер
Силлас Цумеркас
В ролях
Аггелики Папоулья
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Город и Город 1 постер
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