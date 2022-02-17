Город и Город, 2022

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о выходе в прокат О фильме История жизни еврейской общины Салоник. Развернуть 6.3 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3 Продолжительность 1 час 27 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 17 февраля 2022 Режиссер Силлас Цумеркас В ролях Аггелики Папоулья Все актеры и съемочная группа 1 постер

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