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Нашествие, 1944

1944 / СССР
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме
Врач Федор Таланов возвращается из заключения в оккупированный фашистами город. Его подозревают в предательстве, ему не верят близкие, поэтому отстоять свою честь Федор может только ценой собственной жизни.
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1944
Премьера в мире 22 февраля 1945
Режиссер
Абрам Роом
В ролях
Олег Жаков
Ольга Жизнева
Людмила Глазова
Василий Ванин
Григорий Шпигель
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Нашествие 1 постер
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