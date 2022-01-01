Нашествие, 1944

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о выходе в прокат О фильме Врач Федор Таланов возвращается из заключения в оккупированный фашистами город. Его подозревают в предательстве, ему не верят близкие, поэтому отстоять свою честь Федор может только ценой собственной жизни. Развернуть 6.6 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4 Продолжительность 1 час 39 минут Год выпуска 1944 Премьера в мире 22 февраля 1945 Режиссер Абрам Роом В ролях Олег Жаков Ольга Жизнева Людмила Глазова Василий Ванин Григорий Шпигель Все актеры и съемочная группа 1 постер

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