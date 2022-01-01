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Нашествие
Нашествие, 1944
1944 / СССР
6.6
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Жанр:
военный
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О фильме
Врач Федор Таланов возвращается из заключения в оккупированный фашистами город. Его подозревают в предательстве, ему не верят близкие, поэтому отстоять свою честь Федор может только ценой собственной жизни.
Развернуть
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
1944
Премьера в мире
22 февраля 1945
Режиссер
Абрам Роом
В ролях
Олег Жаков
Ольга Жизнева
Людмила Глазова
Василий Ванин
Григорий Шпигель
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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