Действие фильма происходит в самом начале Великой Отечественной войны. Главный герой, уполномоченный наркома Николай Никонов, получает задание первостепенной важности: доставить из Кронштадта в Ленинград новейшие пороха, которыми нужно снабдить артиллерию Красной армии, из последних сил обороняющей город. Чтобы отвлечь от груза внимание немецких бомбардировщиков, Никонов предлагает своей группе, в которую кроме него входят ученые, военные специалисты и красноармеец, ставший его ординарцем, устроить ложную погрузку. Его план срабатывает, и немцы начинают бомбить ложные причалы. Но на уже подступах к осажденному Ленинграду ту самую баржу, в которой находится Никонов, подвергают мощному обстрелу…
В основе фильма — реальный факт из истории обороны Ленинграда. Осенью 1941 года под огнем вражеской артиллерии и налетами авиации небольшой отряд доставил из Кронштадта порох, необходимый для обороны города…
|25 марта 1985
|Россия
|12+