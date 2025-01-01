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Постер фильма Порох
Постер фильма Порох
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7.2 Рейтинг IMDb: 7.4
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2 постера
Киноафиша Фильмы Порох

Порох

Porokh 18+
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О фильме

Действие фильма происходит в самом начале Великой Отечественной войны. Главный герой, уполномоченный наркома Николай Никонов, получает задание первостепенной важности: доставить из Кронштадта в Ленинград новейшие пороха, которыми нужно снабдить артиллерию Красной армии, из последних сил обороняющей город. Чтобы отвлечь от груза внимание немецких бомбардировщиков, Никонов предлагает своей группе, в которую кроме него входят ученые, военные специалисты и красноармеец, ставший его ординарцем, устроить ложную погрузку. Его план срабатывает, и немцы начинают бомбить ложные причалы. Но на уже подступах к осажденному Ленинграду ту самую баржу, в которой находится Никонов, подвергают мощному обстрелу…

  • Режиссером и сценаристом фильма выступил Виктор Аристов, видный представитель ленинградской киношколы, герои которой, Семен Аранович и великий Алексей Герман, выступали за дегероизацию войны через натуралистичную демонстрацию ее ужасов. 
  • Чтобы добиться максимальной реалистичности происходящего, Аристов создал этот сценарий на основе реального случая во время войны, когда осенью 1941 года баржи доставили из Кронштадта в Ленинград порох под обстрелом вражеских самолетов. 
  • Кроме того, все локации в фильме также были реальными, и ни одна сцена не была снята с помощью спецэффектов. Так, заброшенный кронштадтский форт «Чумный» сгорел в результате устроенного создателями пожара, который даже не вошел в фильм.

В основе фильма — реальный факт из истории обороны Ленинграда. Осенью 1941 года под огнем вражеской артиллерии и налетами авиации небольшой отряд доставил из Кронштадта порох, необходимый для обороны города…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1985
Премьера в мире 25 марта 1985
Дата выхода
25 марта 1985 Россия 12+
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Porokh, Gunpowder, La Poudre, Proch, Veszélyes szállítmány, Порох
Режиссер
Виктор Аристов
В ролях
Юрий Беляев
Юрий Беляев
Светлана Брагарник
Светлана Брагарник
Любовь Калюжная
Вадим Макаровский
Ножери Чонишвили
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.2
Оцените 11 голосов
7.4 IMDb
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Порох

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