А зори здесь тихие, 1972

1942 год. СССР ожесточенно сопротивляется натиску нацистской Германии. В тылу советских войск в Карелии расквартированы два отделения взвода зенитчиков. Командующий ими старшина Васков получает долгожданное и “непьющее”, как он и просил, подкрепление — молодых девушек-добровольцев.
Спустя некоторое время одна из вновь прибывших, Рита Осянина, возвращаясь из самовольной отлучки замечает в лесу пару вражеских диверсантов и докладывает о них Васкову. Бывший разведчик и ветеран советско-финской войны Васков понимает, что цель немцев — находящаяся неподалеку железная дорога, допускать разрушение которой никак нельзя. Получив от командования приказ обезвредить гитлеровцев, Васков собирает отряд, в который помимо него входят еще пять девушек, и они отправляются на перехват.
Отряд устраивает засаду, но обнаруживает, что им противостоит отнюдь не двое фашистов: Васкову и его пятерым необстрелянным девчатам предстоит сразиться против шестнадцати тяжеловооруженных солдат противника. Но приказы не обсуждаются — Васков и девчата вступают с врагами в неравный бой.
Фильм снят по одноименной повести Бориса Васильева.
По словам режиссера Ростоцкого, фильм снят в память о медсестре, которая во время войны вынесла его раненого с поля боя и тем самым спасла от смерти.
Съёмки фильма прошли в деревне Сяргилахта в Карелии, и в павильонах “Мосфильма”.
Фильм был номинирован на премию “Оскар” в категории “Лучший фильм на иностранном языке”.
Довоенное и послевоенное время в фильме показаны в цвете, а сцены военного времени сняты в черно-белых тонах.
Станислав Ростоцкий несколько часов уговаривал актрис сняться обнаженными в эпизоде в бане, но они отказывались, так как им не позволяло воспитание. Режиссер аргументировал свою позицию тем, что ему важно было показать, что фашисты убивают не просто солдат, а молодых и красивых женщин, которые должны рожать и продолжать род. После первого закрытого просмотра сцену потребовали убрать, но Ростоцкому каким-то образом удалось ее сохранить.
Полная версия фильма имеет продолжительность 3 часа.
Писатель Борис Васильев приезжал на съемки и остался недоволен, сказав что не согласен с концепцией фильма.
Станислав Ростоцкий был очень придирчив во время кастинга и просмотрел несколько сотен выпускниц и студенток творческих вузов.
В фильме была сцена, где девушки-зенитчицы загорают голышом. Режиссёру пришлось её убрать.
В 2002 году, по результатом социологического опроса фильм был признан самой популярной картиной о Великой Отечественной Войне в России.
Этот фильм, наряду с картиной “Как закалялась сталь”, является одним из самых популярных советских фильмов в Китае. В честь 60-летия Победы в 2005 году Центральным телевидением Китая совместно с российскими кинематографистами был снят телесериал “А зори здесь тихие”. В написании сценария принял участие автор первоисточника Борис Васильев.
В 2015 году в России в прокат вышел фильм “А зори здесь тихие...” Рената Давлетьярова. Он считается еще одной экранизацией повести, но не ремейком картины Ростоцкого, хотя имеет с ней очень много общего.
Фильм ходит в образовательную программу российских вузов по специальности “журналистика”.
Зенитные пулеметы ЗПУ-4, которые используют девушки, были приняты на вооружение только по окончании войны.
Мечты Гали Четвертак и романс “Нет, не любил он”, который исполняет Женя Комелькова — отсылка к популярным фильмам тридцатых годов “Цирк” и “Бесприданница”.
В прифронтовой полосе группа девушек-зенитчиц вынуждена вступить в неравный бой с вражескими десантниками. Эти девчонки мечтали о большой любви, нежности, семейном тепле — но на их долю выпала жестокая война, и они до конца выполнили свой воинский долг…