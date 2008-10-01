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Серафина из Санлиса Серафина из Санлиса
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Séraphine

Серафина из Санлиса, 2008

2008 / Франция / Бельгия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме
В 1912 г. немецкий коллекционер Вильгейм Хунде, первый покупатель Пикассо и первооткрыватель «Таможенника» Руссо, решает поселиться в г. Сенлис, чтобы отдохнуть от парижской жизни и заняться творчеством. В качестве служанки он нанимает сорокавосьмилетнюю Серафину. Некоторое время спустя в одном из домов местной знати он замечает небольшую картину. Каково же его удивление, когда он узнает, что ее автор - Серафина! Между знаменитым коллекционером и скромной служанкой, над которой все смеются, завязываются невероятные отношения...
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 19 ноября 2009
Премьера в мире 1 октября 2008
Возраст 18+
Прокатчик Другое кино
Бюджет €3 674 000
Режиссер
Мартен Прово
Мартен Прово
В ролях
Ульрих Тукур
Ульрих Тукур
Анн Беннент
Женевьев Мниш
Серж Ларивьер
Розин Фаве
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Серафина из Санлиса 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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