Серафина из Санлиса, 2008

В 1912 г. немецкий коллекционер Вильгейм Хунде, первый покупатель Пикассо и первооткрыватель «Таможенника» Руссо, решает поселиться в г. Сенлис, чтобы отдохнуть от парижской жизни и заняться творчеством. В качестве служанки он нанимает сорокавосьмилетнюю Серафину. Некоторое время спустя в одном из домов местной знати он замечает небольшую картину. Каково же его удивление, когда он узнает, что ее автор - Серафина! Между знаменитым коллекционером и скромной служанкой, над которой все смеются, завязываются невероятные отношения...

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