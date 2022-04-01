Слава, 1989

Полковник Шоу был офицером армии Федералов во времена Гражданской войны в США. Он добровольно вызвался стать командиром первого в истории США подразделения чернокожих солдат. Полковник должен обучить их и повести в бой. Но времени на подготовку слишком мало, а впереди решающее сражение с регулярным войсками южан.

Полковнику Шоу придется иметь дело с расовыми предрассудками и своих врагов (которым отдан приказ расстреливать командиров чернокожих батальонов), и своих друзей-офицеров, которые начинают презирать его за сделанный выбор.