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Glory

Слава, 1989

1989 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме

Полковник Шоу был офицером армии Федералов во времена Гражданской войны в США. Он добровольно вызвался стать командиром первого в истории США подразделения чернокожих солдат. Полковник должен обучить их и повести в бой. Но времени на подготовку слишком мало, а впереди решающее сражение с регулярным войсками южан.

Полковнику Шоу придется иметь дело с расовыми предрассудками и своих врагов (которым отдан приказ расстреливать командиров чернокожих батальонов), и своих друзей-офицеров, которые начинают презирать его за сделанный выбор.

8.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 1989
Премьера в России 15 декабря 1989
Премьера онлайн 1 апреля 2022
Премьера в мире 15 декабря 1989
Возраст 16+
Режиссер
Эдвард Цвик
Эдвард Цвик
В ролях
Мэттью Бродерик
Мэттью Бродерик
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Морган Фриман
Морган Фриман
Джон Финн
Джон Финн
Алан Норт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Слава 3 постера
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17 апреля 2023 10:12
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