Павел Макаров, вернувшись из армии, занимается съемкой дешевых рекламных роликов, а свободное от работы время заполняет бурными вечеринками. Однажды, проснувшись после очередного веселья, он обнаруживает рядом с собой совершенно незнакомую девушку, которая оказывается дочерью местного авторитета. Она предлагает Павлу жениться на ней, но получает резкий отказ. У героя начинаются крупные неприятности: девушка не привыкла слышать слово "нет".

Спасаясь от брачных уз, Павел соглашается идти в контрактную армию. В его части служит психолог — капитан Бахтеева. У Павла возникает к ней симпатия, однако, чтобы добиться взаимности, ему придется пересмотреть жизненные ценности и из циника превратиться в сильного мужчину, готового пожертвовать своей жизнью ради другого.

Павла назначают командиром супер-диверсионной группы и отправляют на выполнение учебного задания. Это задание обернется настоящим испытанием: его группа столкнется с вооруженными преступниками. Солдаты-контрактники, вооруженные лишь холостыми патронами, вынуждены вступить в неравную схватку с бандитами: обезоружить врага, вернуть украденные государственные ценности, хранившиеся со времен Великой Отечественной войны. А Павлу Макарову предстоит еще и спасти любимую — капитана его части.