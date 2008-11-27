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Постер фильма Второе дыхание: на рубеже атаки
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Киноафиша Фильмы Второе дыхание: на рубеже атаки

Второе дыхание: на рубеже атаки

Vtoroe dyhanie 18+
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О фильме

Павел Макаров, вернувшись из армии, занимается съемкой дешевых рекламных роликов, а свободное от работы время заполняет бурными вечеринками. Однажды, проснувшись после очередного веселья, он обнаруживает рядом с собой совершенно незнакомую девушку, которая оказывается дочерью местного авторитета. Она предлагает Павлу жениться на ней, но получает резкий отказ. У героя начинаются крупные неприятности: девушка не привыкла слышать слово "нет".

Спасаясь от брачных уз, Павел соглашается идти в контрактную армию. В его части служит психолог — капитан Бахтеева. У Павла возникает к ней симпатия, однако, чтобы добиться взаимности, ему придется пересмотреть жизненные ценности и из циника превратиться в сильного мужчину, готового пожертвовать своей жизнью ради другого.

Павла назначают командиром супер-диверсионной группы и отправляют на выполнение учебного задания. Это задание обернется настоящим испытанием: его группа столкнется с вооруженными преступниками. Солдаты-контрактники, вооруженные лишь холостыми патронами, вынуждены вступить в неравную схватку с бандитами: обезоружить врага, вернуть украденные государственные ценности, хранившиеся со времен Великой Отечественной войны. А Павлу Макарову предстоит еще и спасти любимую — капитана его части.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в мире 27 ноября 2008
Дата выхода
27 ноября 2008 Россия Панорама Кино
27 ноября 2008 Беларусь
27 ноября 2008 Казахстан
27 ноября 2008 Украина
Другие названия
Vtoroe dyhanie
Режиссер
Михаил Туманишвили
В ролях
Екатерина Климова
Екатерина Климова
Денис Никифоров
Денис Никифоров
Максим Щеголев
Максим Щеголев
Никита Емшанов
Петр Красилов
Петр Красилов
Все актеры и съемочная группа
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