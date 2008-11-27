Спасаясь от брачных уз, Павел соглашается идти в контрактную армию. В его части служит психолог — капитан Бахтеева. У Павла возникает к ней симпатия, однако, чтобы добиться взаимности, ему придется пересмотреть жизненные ценности и из циника превратиться в сильного мужчину, готового пожертвовать своей жизнью ради другого.
Павла назначают командиром супер-диверсионной группы и отправляют на выполнение учебного задания. Это задание обернется настоящим испытанием: его группа столкнется с вооруженными преступниками. Солдаты-контрактники, вооруженные лишь холостыми патронами, вынуждены вступить в неравную схватку с бандитами: обезоружить врага, вернуть украденные государственные ценности, хранившиеся со времен Великой Отечественной войны. А Павлу Макарову предстоит еще и спасти любимую — капитана его части.
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