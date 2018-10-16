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Они никогда не станут старше Они никогда не станут старше
Киноафиша Фильмы Они никогда не станут старше
They Shall Not Grow Old

Они никогда не станут старше, 2018

2018 / Великобритания / Новая Зеландия
8.1 Оцените
16 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Этот документальный фильм был создан с использованием реальных кадров хроники Первой мировой войны из архивов Имперского военного музея, причем большую часть этих кадров ранее никто не видел. Аудиозаписи взяты из интервью BBC и Имперского военного музея британских военнослужащих, участвовавших в этом чудовищном конфликте. Большая часть хроникального материала была окрашена и преобразована с использованием современных компьютерных технологий кинопроизводства, а также с добавлением множества звуковых эффектов и прямого озвучивания, чтобы они были более запоминающимися и напоминали реальный опыт солдат.

  • Это был осознанный выбор – не идентифицировать солдат или поля битвы, поскольку это могло бы привести к слишком большому количеству фактов в фильме и замедлить его. Вместо этого Спилбергу хотелось прямо рассказать об опыте солдата.
  • Экипаж просмотрел более 600 часов интервью с более чем 200 солдатами и 100 часов оригинальной видеозаписи. Питер Джексон утверждал, что целый год был потрачен им на один только просмотр всего материала.
  • Сам Джексон считает этот фильм своим самым личным из-за своего увлечения темой Первой мировой войны и резонанса, который он почувствовал через своего деда, который умер до его рождения из-за военных травм. Его интерес был настолько велик, что еще до начала производства у него была коллекция оружия времен Первой мировой войны.

Они были солдатами. И молодыми. Им не повезло: их лучшие годы сожрала Первая мировая — первая глобальная катастрофа ХХ века, у западных историков получившая прозвище Великая война. Им повезло: их лица и улыбки остались в кадрах хроники. Из многих часов архивного и прежде по большей части неизвестного материала родился уникальный документальный фильм: острый, нежный, горький — как сама жизнь, которую обычно принимаешь как данность. И только во время войн — как дар. Великий новозеландец Питер Джексон, с его фантазией и редким чувством эпоса, совершил невероятную трансформацию: в его золотых руках хроника, интересная, вроде бы, только историкам, стала эмоциональным блокбастером. Оттого, что его герои никогда не станут старше — и страшно, и радостно. Джексон напоминает и о великом потенциале, который несёт монтажное кино: достоверность и энергия реальности плюс авторское видение режиссера — взрывное сочетание.

8.1 Оцените
16 голосов
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 1 февраля 2019
Премьера в мире 16 октября 2018
Возраст 18+
Режиссер
Питер Джексон
Питер Джексон
В ролях
Уилльям Эрджент
Джон Эшби
Томас Адлам
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Они никогда не станут старше 3 постера
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