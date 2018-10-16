Они никогда не станут старше, 2018

Они были солдатами. И молодыми. Им не повезло: их лучшие годы сожрала Первая мировая — первая глобальная катастрофа ХХ века, у западных историков получившая прозвище Великая война. Им повезло: их лица и улыбки остались в кадрах хроники. Из многих часов архивного и прежде по большей части неизвестного материала родился уникальный документальный фильм: острый, нежный, горький — как сама жизнь, которую обычно принимаешь как данность. И только во время войн — как дар. Великий новозеландец Питер Джексон, с его фантазией и редким чувством эпоса, совершил невероятную трансформацию: в его золотых руках хроника, интересная, вроде бы, только историкам, стала эмоциональным блокбастером. Оттого, что его герои никогда не станут старше — и страшно, и радостно. Джексон напоминает и о великом потенциале, который несёт монтажное кино: достоверность и энергия реальности плюс авторское видение режиссера — взрывное сочетание.