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Арена Арена
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Arena

Арена, 1967

1967 / СССР
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме
В основе фильма действительные события: в одном из цирков оккупированной Европы фашистские власти решили собрать из концлагерей артистов разных стран, а позже интернациональный цирковой коллектив успешно оказал сопротивление фашистам.
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1967
Режиссер
Самсон Самсонов
Самсон Самсонов
В ролях
Маргарита Володина
Адольф Дымша
Глеб Стриженов
Валентинс Скулме
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Арена 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Иллюзион
14:00 от 300 ₽
Полное расписание и билеты
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«Арена» в кинотеатрах

сб 18
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