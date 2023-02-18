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Арена
Arena
Арена, 1967
1967 / СССР
5.3
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Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме
В основе фильма действительные события: в одном из цирков оккупированной Европы фашистские власти решили собрать из концлагерей артистов разных стран, а позже интернациональный цирковой коллектив успешно оказал сопротивление фашистам.
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5.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
1967
Режиссер
Самсон Самсонов
В ролях
Маргарита Володина
Адольф Дымша
Глеб Стриженов
Валентинс Скулме
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«Арена» в кинотеатрах
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