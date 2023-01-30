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5.4
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Арена
5.4
Арена
, 1967
Arena
СССР / драма, исторический, военный / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
5.4
О фильме
В основе фильма действительные события: в одном из цирков оккупированной Европы фашистские власти решили собрать из концлагерей артистов разных стран, а позже интернациональный цирковой коллектив успешно оказал сопротивление фашистам.
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В ролях
Маргарита Володина
Masha
Адольф Дымша
Yezhi - ryzhiy kloun
Глеб Стриженов
Sluzhitel konyushni
Валентинс Скулме
Belyy kloun
Янис Мелдерис
Komendant
Pyotr Kvaskov
Валентина Серова
Zhena ryzhego klouna
Oleg Panov
Kazimir Zabulionis
Villis Preimanis
Режиссер
Самсон Самсонов
Сценарист
Самсон Самсонов
,
Капитановский, Владимир Евгеньевич
Композитор
Эдуард Артемьев
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
СССР
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
1967
Премьера в мире
30 августа 1967
Дата выхода
30 августа 1967
СССР
Производство
Мосфильм
Другие названия
Arena, Арена
Еще
Рейтинг фильма
5.4
Оцените
10
голосов
5.6
IMDb
Обновлено 30 января 2023
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