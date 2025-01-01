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Постер фильма Кровавая битва на перевале Куньлунь
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Киноафиша Фильмы Кровавая битва на перевале Куньлунь

Кровавая битва на перевале Куньлунь

Tie xue Kunlun guan 18+
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О фильме

 В 1939 году вторая мировая война тотально вспыхнула. Японская армия отправила 5-ю дивизию оккупировать Китай и выходила на берег южного Китая. Командир корпуса Ду Юймин руководящий 5-ой армией национально-революционной армии приказываетсопротивляться врагам на горном проходе Куньлунь.Начальник Гуйчжоуской путевой резиденции чиновникаБай Цунси тоже перебрасывает 50 тысяч солдат развязывать битву в южной части провинции Гуйчжоу. Тогда сигнальные костры со всех сторон на территории Китая. Японские бомбы убивали дочерей проститутки Гуйхуа, поэтому китайские комсостав и рядовые решили отомстить за неё. Перед битвой на горном переходе Куньлунь, командир дивизии Дай Аньлань решил расстрелять командира роты, который изнасиловал девушку.

Благодаря этому народ понял великую истину ивыложил дорогу надгробными памятниками отмогил предков, чтобы бронемашины могли по ним проехать на войну. После начала генерального наступления китайские солдаты приходящие следом на войну, смотрят на смерть как на возвращение домой. В 1940 году перед новом годом китайская армия как прилив бросается на врагов. В этой битве полковник японской армии Мики совершает харакири, а китайские солдаты слепнут из-за ядовитого газа. По окончанию битвы оставшиеся в живых китайские солдатыподнимают свой флаг и отдают честь за отечество.
 

Страна Китай
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 1989
Производство Guangxi Film Studio
Другие названия
Tie xue Kunlun guan
Режиссер
Ян Гуанъюань
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
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