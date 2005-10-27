Морпехи, 2005

В конце 1980-х Энтони Своффорда, читающего Камю простого парня из Сакраменто, зачисляют в морскую пехоту США. Он симулирует болезнь во время учебного лагеря, но его все равно назначают снайперский отряд, в пару с надежным солдатом по имени Трой. Вскоре начинается война в Персидском заливе, и их подразделение отправляется в Ирак для выполнения операции «Щит пустыни». После 175 дней скуки, адреналина, жары и беспокойства о том, что его девушка найдет кого-то другого, герой чуть не убивает своего товарища, за что получает понижение в должности и занимается в основном уборкой туалетов. Но когда операция начинается, Своффорд оказывается брошен в настоящий ад. Сможет ли Тони выжить и вернуться домой?
Война в Персидском заливе. Морской пехотинец Энтони Суоффорд – потомственный военный. После курса подготовки в специальном лагере его отправляют на Ближний Восток, где идут военные действия. Со снайперской винтовкой в руках и с тяжелым рюкзаком за плечами ему предстоит проделать нелегкий путь по пустыне, где нет спасения от невыносимой жары и иракских солдат, которые в любую минуту могут появиться на горизонте. Суоффорд и его друзья-однополчане делают все возможное, чтобы поддержать друг друга в этой сложной обстановке. Чувствуя себя совершенно чужими в этой стране, они вынуждены сражаться с невидимым врагом за неведомые им идеалы.
Смотрел вчера в Гулливере. На просмотр пришла толпа страйкболистов в полной боевой выкладке USMC… Читать дальше…