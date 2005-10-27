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Морпехи Морпехи
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Морпехи, 2005

2005 / Германия / США
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

В конце 1980-х Энтони Своффорда, читающего Камю простого парня из Сакраменто, зачисляют в морскую пехоту США. Он симулирует болезнь во время учебного лагеря, но его все равно назначают снайперский отряд, в пару с надежным солдатом по имени Трой. Вскоре начинается война в Персидском заливе, и их подразделение отправляется в Ирак для выполнения операции «Щит пустыни». После 175 дней скуки, адреналина, жары и беспокойства о том, что его девушка найдет кого-то другого, герой чуть не убивает своего товарища, за что получает понижение в должности и занимается в основном уборкой туалетов. Но когда операция начинается, Своффорд оказывается брошен в настоящий ад. Сможет ли Тони выжить и вернуться домой?

  • В сцене, где Своффорд сжигает туалеты, ведро содержало настоящие человеческие и собачьи экскременты, чтобы реакция Джейка Джилленхола была более реалистичной.
  • Большая часть диалогов импровизировалась на площадке. Это был осознанный выбор режиссера Сэма Мендеса, который хотел снять более органичную и реалистичную работу после своего предыдущего фильма, строгой стилизации «Проклятый путь». 
  • Джилленхол был убежден, что провалил прослушивание, так как прошло несколько месяцев, а он так и не получил ответа от Мендеса. Страстное голосовое сообщение, которое Джилленхол оставил на почте режиссера, повернуло решение в его пользу.

Война в Персидском заливе. Морской пехотинец Энтони Суоффорд – потомственный военный. После курса подготовки в специальном лагере его отправляют на Ближний Восток, где идут военные действия. Со снайперской винтовкой в руках и с тяжелым рюкзаком за плечами ему предстоит проделать нелегкий путь по пустыне, где нет спасения от невыносимой жары и иракских солдат, которые в любую минуту могут появиться на горизонте. Суоффорд и его друзья-однополчане делают все возможное, чтобы поддержать друг друга в этой сложной обстановке. Чувствуя себя совершенно чужими в этой стране, они вынуждены сражаться с невидимым врагом за неведомые им идеалы.

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в России 19 января 2006
Премьера онлайн 1 апреля 2021
Премьера в мире 27 октября 2005
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик UPI
Бюджет $72 000 000
Режиссер
Сэм Мендес
Сэм Мендес
В ролях
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол
Джейми Фокс
Джейми Фокс
Питер Сарсгаард
Питер Сарсгаард
Скайлер Стоун
Уэйд Уилльямс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Морпехи 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
К2 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Orcinus от 20/01/2006 - 09:05:44
Смотрел вчера в Гулливере. На просмотр пришла толпа страйкболистов в полной боевой выкладке USMC… Читать дальше…
Maximys 2 апреля 2015, 12:51
Сегодня сходил, посмотрел, даже понравилось! Вобще военную тематику не очень люблю, но эта картина мне понравилась, может кто смотрел в переводе… Читать дальше…
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саундтрек фильма Морпехи
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