Морпехи, 2005

В конце 1980-х Энтони Своффорда, читающего Камю простого парня из Сакраменто, зачисляют в морскую пехоту США. Он симулирует болезнь во время учебного лагеря, но его все равно назначают снайперский отряд, в пару с надежным солдатом по имени Трой. Вскоре начинается война в Персидском заливе, и их подразделение отправляется в Ирак для выполнения операции «Щит пустыни». После 175 дней скуки, адреналина, жары и беспокойства о том, что его девушка найдет кого-то другого, герой чуть не убивает своего товарища, за что получает понижение в должности и занимается в основном уборкой туалетов. Но когда операция начинается, Своффорд оказывается брошен в настоящий ад. Сможет ли Тони выжить и вернуться домой?