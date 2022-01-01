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Santa Fe Trail

Дорога на Санта-Фе, 1940

1940 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме
1854 год. Вест-Пойнт, первый Федеральный кадетский кавалерийский корпус. Джеб Стюарт — новый кадет, который с успехом начинает проходить обучение. Молодой человек находится на хорошем счету у командиров, но, тем не менее, наживает себе врага в лице кадета Карла Райдера радикального аболициониста, настроенного изменить классовую и кастовую систему Америки.

Этот тайный последователь фанатика Джона Брауна, стремящегося освободить всех рабов при помощи оружия и силы, в казарме завязывает драку со Стюартом, впоследствии чего Райдера исключают из Вест-Пойнта.

Самому же Джебу и его друзьям дан приказ следовать на территорию штата Канзас, где они должны прекратить противозаконные действия идеолога Джона Брауна и вооруженных до зубов его приспешников. Здесь, на одной из пыльных дорог ведущих в Санта-Фе, он вновь встретит своего недоброжелателя Райдера.

Банда Брауна уличена в контрабанде оружия и отряд кавалерии окружает усадьбу, где забаррикадировались отщепенцы. Им предлагают сдаться, но бандиты отказываются. Начинается кровавый бой
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1940
Премьера в мире 13 декабря 1940
Возраст 12+
Режиссер
Майкл Кертиц
Майкл Кертиц
В ролях
Эррол Флинн
Оливия де Хэвилленд
Рэймонд Мэсси
Рональд Рейган
Алан Хейл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дорога на Санта-Фе 2 постера
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