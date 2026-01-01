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Постер фильма Поезд
7.9
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7.9

Поезд

, 1964
The Train
США, Франция, Италия / военный, триллер, боевик / 18+
Постер фильма Поезд
7.9

О фильме

Франция, лето 1944 года. Полковник фон Вальдхайм мечтает вывезти из Парижа в нацистскую Германию ценнейшую коллекцию произведений искусства. Но следует торопиться, пока союзнические войска не освободили город. Полковник настолько одержим этой идеей, что она становится важнее, чем война.

Он убеждает начальство предоставить ему поезд. Железнодорожный инспектор Лабиша умоляет руководство музея остановить этот поезд. Но они не желают рисковать людьми ради произведений искусства. Фон Вальдхайм вынуждает Лабиша вести поезд. Об тайном поезде становится известно бойцам французского Сопротивления. Разработав хитроумный план, они придумывают, как оставить коллекцию во Франции. Лабиш соглашается помочь…

В ролях

Берт Ланкастер
Берт Ланкастер
Paul Labiche
Пол Скофилд
Colonel Franz Von Waldheim
Жанна Моро
Christine
Сюзанн Флон
Mademoiselle Villard
Мишель Симон
Мишель Симон
Папа Бул
Вольфган Прейсс
Major Herren
Альбер Реми
Didont
Шарль Милло
Pesquet
Рихард Мюнх
General Von Lubitz
Jacques Marin
Jacques - Rive-Reine Station Master
Режиссер Джон Франкенхаймер, Артур Пенн
Сценарист Уолтер Бернстин, Франклин Коэн, Фрэнк Дэвис, Rose Valland
Композитор Морис Жарр
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Франция / Италия
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 1964
Премьера в мире 24 сентября 1964
Дата выхода
29 октября 1964 Великобритания
7 апреля 1966 Венгрия KN
6 ноября 1964 Германия
19 декабря 1964 Дания
12 февраля 1965 Ирландия G
23 января 1965 Испания
29 октября 1964 Италия
7 марта 1965 США
24 сентября 1964 Франция
Бюджет $6 700 000
Производство Les Films Ariane, Les Productions Artistes Associés, Dear Film Produzione
Другие названия
The Train, El tren, Der Zug, Le Train, De trein, John Frankenheimer's The Train, Tåget, Toget, Vlak, Поезд, A vonat, Dairessha sakusen, Il treno, Juna, O Comboio, O Trem, Pociąg, To traino, Traukinys, Tren, Trenul, Voz, Το τραίνο, Влакът, Потяг, 大列車作戦, 戰鬥列車

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 12 голосов
7.8 IMDb

Цитаты

Colonel von Waldheim Лабиш! Вот твоя награда, Лабиш. Некоторые из величайших картин в мире. Тебе нравится, Лабиш? Чувствуешь азарт, просто находясь рядом с ними? Для тебя картина значит ровно столько же, сколько нитка жемчуга для обезьяны. Ты выиграл чистой удачей: ты остановил меня, не понимая, что делаешь и зачем. Ты — ничтожество, Лабиш — кусок мяса. Картины — мои; всегда будут моими; красота принадлежит тому, кто способен её оценить! Они всегда будут моими или принадлежать человеку, подобному мне. Сейчас, в эту минуту, ты не смог бы объяснить, почему поступил так, как поступил.

Отзывы о фильме

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