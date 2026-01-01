Франция, лето 1944 года. Полковник фон Вальдхайм мечтает вывезти из Парижа в нацистскую Германию ценнейшую коллекцию произведений искусства. Но следует торопиться, пока союзнические войска не освободили город. Полковник настолько одержим этой идеей, что она становится важнее, чем война.

Он убеждает начальство предоставить ему поезд. Железнодорожный инспектор Лабиша умоляет руководство музея остановить этот поезд. Но они не желают рисковать людьми ради произведений искусства. Фон Вальдхайм вынуждает Лабиша вести поезд. Об тайном поезде становится известно бойцам французского Сопротивления. Разработав хитроумный план, они придумывают, как оставить коллекцию во Франции. Лабиш соглашается помочь…