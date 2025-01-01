Действие картины разворачивается летом 1941 года. С небольшой железнодорожной станции в прифронтовой полосе отправляется эшелон с группой уголовников и политических преступников. Конвоировать состав доверяют молодому лейтенанту НКВД. По пути поезд подвергается авианалету и атаке немецкого парашютного десанта. Завязывается бой, после которого в живых остаются только сам лейтенант и двое заключенных – матерый “вор в законе” по кличке Васька-усатый и репрессированный по 58 статье партийный работник Николай.

Выжившие спасаются бегством в близлежащем лесу, но молодой чекист не намерен отпускать своих подопечных на свободу и полон решимости отконвоировать их к месту назначения. Лейтенант даже не подозревает, насколько общая ненависть к фашистским захватчикам сблизит их троих и сколько раз “антисоциальные элементы”, которых он и за людей не считает, удивят его своими поступками.

Советскую военную драму “Перед рассветом” в 1988 году поставил Ярополк Лапшин, режиссер картины “Демидовы” (1983) и многосерийного фильма “Угрюм-река” (1968). На главные роли Лапшин пригласил Александра Панкратова-Черного (Васька-усатый), Валерия Рыжакова (Николай) и молодого Евгения Миронова (лейтенант НКВД).