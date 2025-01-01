Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Перед рассветом
1 постер
Киноафиша Фильмы Перед рассветом

Перед рассветом

Before the Dawn 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Действие картины разворачивается летом 1941 года. С небольшой железнодорожной станции в прифронтовой полосе отправляется эшелон с группой уголовников и политических преступников. Конвоировать состав доверяют молодому лейтенанту НКВД. По пути поезд подвергается авианалету и атаке немецкого парашютного десанта. Завязывается бой, после которого в живых остаются только сам лейтенант и двое заключенных – матерый “вор в законе” по кличке Васька-усатый и репрессированный по 58 статье партийный работник Николай.

Выжившие спасаются бегством в близлежащем лесу, но молодой чекист не намерен отпускать своих подопечных на свободу и полон решимости отконвоировать их к месту назначения. Лейтенант даже не подозревает, насколько общая ненависть к фашистским захватчикам сблизит их троих и сколько раз “антисоциальные элементы”, которых он и за людей не считает, удивят его своими поступками.

Советскую военную драму “Перед рассветом” в 1988 году поставил Ярополк Лапшин, режиссер картины “Демидовы” (1983) и многосерийного фильма “Угрюм-река” (1968). На главные роли Лапшин пригласил Александра Панкратова-Черного (Васька-усатый), Валерия Рыжакова (Николай) и молодого Евгения Миронова (лейтенант НКВД).

  • Фильм был снят в 1988 году на Свердловской киностудии, а на экраны картина вышла в октябре 1989 года.
  • Сценарий к картине написал драматург Геннадий Кузьмич Бокарев, сценарист фильмов “По собственному желанию”, “Найти и обезвредить” и др.
  • “Перед рассветом” – не первый фильм о Великой Отечественной войне для Ярополка Лапшина. В разные годы им были сняты военные ленты “Игра без правил” (1965), “Назначаешься внучкой” (1975) и “Железное поле” (1986).
  • Роль лейтенанта НКВД стала для 22-летнего Евгения Миронова пятой киноработой и первой большой ролью в его карьере.
  • В фильме майор говорит, что Николай ушел из спецлага. “Спецлагами” (специальными лагерями) назывались особые учреждения с режимом закрытой тюрьмы в системе ГУЛАГ НКВД СССР. Заключенные в таких лагерях содержались в специальных бараках и не имели возможности свободно передвигаться по территории, как это было в обычных лагерях. Вместо двух писем в месяц обитателям спецлага разрешалось получать только два письма в год.
  • В качестве немецких бомбардировщиков в фильме появились отдаленно похожие на них тренировочные самолеты гражданской авиации.
  • После того, как лейтенант в исполнении Евгения Миронова отдает приказ “По десанту противника – огонь!”, сам герой делает всего два выстрела, после чего патроны в его обойме заканчиваются. В фильме не объясняется, куда делись предыдущие патроны.
  • На руке героя Александра Панкратова-Черного можно заметить наколку в виде пиковой масти – своеобразный символ того, что ее обладатель является криминальным авторитетом.
  • “Перед рассветом” – едва ли не первый советский фильм, который рассказывает об участии уголовников и политзаключенных в Великой Отечественной войне. До Перестройки кино с таким сюжетом было немыслимо. Кроме того, картина также поднимает темы раскулачивания и политических репрессий, что для советского кинематографа также было очень нетипично.
  • По пути в одном из зданий герои находят спрятанные портреты командиров Красной армии Якира, Блюхера, Тухачевского и Егорова, обвиненных в военном заговоре и репрессированных в 1930-х. В годы Великой Отечественной войны за хранение этих портретов можно было серьезно пострадать.
  • Сценарий фильма не принимали к постановке около 20 лет.

Время второй мировой. Молодой лейтенант сопровождает поезд с заключенными. Поезд подвергается налету фашистов, которые расстреливают практически всех. Удалось уйти лишь троим – самому лейтенанту, политическому заключенному, который когда-то был генералом, а также ушлому преступнику по кличке Усатый. Несмотря на случившееся, лейтенант пытается довести их к назначенному пункту.

Перед рассветом - трейлер
Перед рассветом  трейлер
Страна СССР
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 1989
Премьера в мире 1 января 1989
Дата выхода
1 января 1989 Россия 16+
Производство Свердловская киностудия
Другие названия
Pered rassvetom, Before Sunrise, Przed świtem, Перед рассветом
Режиссер
Ярополк Лапшин
В ролях
Валерий Рыжаков
Александр Панкратов-Черный
Александр Панкратов-Черный
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Олег Корчиков
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Перед рассветом
Сердце пармы 6.9
Сердце пармы (2022)
Перед рассветом 8.1
Перед рассветом (1995)
Назначаешься внучкой 6.8
Назначаешься внучкой (1975)
Делай – раз! 6.9
Делай – раз! (1989)
Действуй по обстановке 6.1
Действуй по обстановке (1984)
Досье человека в «Мерседесе» 5.2
Досье человека в «Мерседесе» (1986)
Хлеб, золото, наган 6.1
Хлеб, золото, наган (1982)
Игра без правил 6.1
Игра без правил (1965)
В августе 44-го 7.4
В августе 44-го (2001)
Караван смерти 6.1
Караван смерти (1991)
Последний бронепоезд 5.9
Последний бронепоезд (2006)

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Перед рассветом

Похожие фильмы онлайн

Сердце пармы
 
Назначаешься внучкой
 
Делай – раз!
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Перед рассветом - трейлер
Перед рассветом Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Почти секретные сериалы от Netflix: эти 7 боевиков любят критики и фанаты, но платформа будто их прячет
Атмосфера «Чукура» и масштаб «Трех курушей»: почему «Наследного принца» называют хитом сезона
Откуда взялся кот Матроскин? Новый российский фильм даст мяу-ответ — и это не продолжение «Простоквашино»
«Москва слезам не верит» была триумфатором 1979-го: вспоминаем, какие шедевры Меньшов затмил своей «нетленкой»
В 2010-м пугал как «Ведьма из Блэр»: культовый низкобюджетный хоррор получит ремейк — спустя 15 лет он может стать еще страшнее
Засмотрели «Озимандию» до дыр? У «Во все тяжкие» есть достойный конкурент от HBO — приблизился к рейтингу 10 на IMDb
Паттинсон, Стюарт, освобождайте график! Спустя 17 лет «Сумерки» могут получить продолжение — Майер перепишет старый канон
Только свистни — он появится: почему Черный Плащ одет в фиолетовое — проясняет оригинальное название
Почему Гэндальф так сильно любил хоббитов: Толкин дал оригинальный ответ во «Властелине колец»
Один из самых спорных фильмов Ричи вышел ровно 20 лет назад: россияне нашли в нем смысл жизни, американцы клеймили «бредовым болотом»
Даже 89% на RT не спасли: экранизация Кинга проиграла гонку за лидерство в России — вот что смотрели в кино на выходных
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше