Последствия, 2019

Действие фильма «Последствия» разворачивается в послевоенной Германии 1946 года. Рэйчел Морган отправляется в Гамбург к мужу — полковнику Льюису, которому предстоит восстановить разрушенный город. Им предстоит делить дом с немецким отцом одиночкой и его буйной дочерью. Их присутствие в доме провоцирует множество конфликтов, закрученных на предательстве и страсти.
Режиссером ленты «Последствия» выступил Джеймс Кент, известный по сериалу «11.22.63» с Джеймсом Франко и фильму «Воспоминания о будущем». Главная роль в его картине досталась Кире Найтли. Среди других известных актеров, составивших ей компанию, оказались также Джейсон Кларк и Александр Скарсгард.
- Премьера фильма «Последствия» состоялась на кинофестивале в Глазгоу.
- «Последствия» — последний самостоятельный релиз компании Fox Searchlight до ее слияния с «Диснеем» 20 марта 2019 года.
- Кира Найтли и Джейсон Кларк играли вместе в фильме «Эверест». В обоих картинах они сыграли супругов.
- Фильм «Последствия» основан на одноименной книге Ридиана Брука.
1946 год. Послевоенная Германия. Суровой зимой Рейчел Морган приезжает в разрушенный Гамбург к своему мужу, британскому полковнику Льюису, которому поручено восстановление города. Девушка удивлена, что её супруг принял неожиданное решение: они будут делить большой дом с предыдущими владельцами, немецким вдовцом и его беспокойной дочерью. В этой напряженной обстановке вражда и горе уступают место страсти и предательству...