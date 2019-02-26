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Последствия Последствия
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The Aftermath

Последствия, 2019

2019 / Великобритания / США
8.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Послевоенная Германия. Британский полковник с женой въезжает в дом к немецкому отцу-одиночке
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма «Последствия» разворачивается в послевоенной Германии 1946 года. Рэйчел Морган отправляется в Гамбург к мужу — полковнику Льюису, которому предстоит восстановить разрушенный город. Им предстоит делить дом с немецким отцом одиночкой и его буйной дочерью. Их присутствие в доме провоцирует множество конфликтов, закрученных на предательстве и страсти.

Режиссером ленты «Последствия» выступил Джеймс Кент, известный по сериалу «11.22.63» с Джеймсом Франко и фильму «Воспоминания о будущем». Главная роль в его картине досталась Кире Найтли. Среди других известных актеров, составивших ей компанию, оказались также Джейсон Кларк и Александр Скарсгард.

- Премьера фильма «Последствия» состоялась на кинофестивале в Глазгоу.

- «Последствия» — последний самостоятельный релиз компании Fox Searchlight до ее слияния с «Диснеем» 20 марта 2019 года.

- Кира Найтли и Джейсон Кларк играли вместе в фильме «Эверест». В обоих картинах они сыграли супругов.

- Фильм «Последствия» основан на одноименной книге Ридиана Брука.

1946 год. Послевоенная Германия. Суровой зимой Рейчел Морган приезжает в разрушенный Гамбург к своему мужу, британскому полковнику Льюису, которому поручено восстановление города. Девушка удивлена, что её супруг принял неожиданное решение: они будут делить большой дом с предыдущими владельцами, немецким вдовцом и его беспокойной дочерью. В этой напряженной обстановке вражда и горе уступают место страсти и предательству...

8.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 25 апреля 2019
Премьера онлайн 14 июня 2019
Премьера в мире 26 февраля 2019
Возраст 18+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Джеймс Кент
Джеймс Кент
В ролях
Александр Скарсгард
Александр Скарсгард
Кира Найтли
Кира Найтли
Джейсон Кларк
Джейсон Кларк
Кейт Филлипс
Кейт Филлипс
Фионн О’Ши
Фионн О’Ши
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Последствия 4 постера
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Последствия
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1946 год. Британский полковник Льюис Морган (Джейсон Кларк) назначен временным губернатором оккупированного союзниками Гамбурга. Нового наместника с супругой (Кирой Найтли) селят в реквизированный особняк на берегу Эльбы. «Настоящий дворец у реки» принадлежит вдовцу-архитектору (Александр Скарсгаард) и его 15-летней дочери. Приученный вести себя всегда как настоящий бритт — «бесстрастно, корректно,…
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evvl2011 17 мая 2019, 12:22
Потрясающий фильм!!! Все прекрасно - постановка, музыка, игра актеров, сюжет всеееее!!!
Nadezhda Kuzmina 4 мая 2019, 16:06
Не плохой фильм. Чуть капельку затянут, но я ставлю ему 4.
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саундтрек фильма Последствия
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Кира Найтли впредь никогда не будет сниматься в постельных сценах — особенно у мужчин-режиссеров Для женщин актриса может сделать исключение, но только при необходимости.
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25 января 2021 13:41
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