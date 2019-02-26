Последствия, 2019

Действие фильма «Последствия» разворачивается в послевоенной Германии 1946 года. Рэйчел Морган отправляется в Гамбург к мужу — полковнику Льюису, которому предстоит восстановить разрушенный город. Им предстоит делить дом с немецким отцом одиночкой и его буйной дочерью. Их присутствие в доме провоцирует множество конфликтов, закрученных на предательстве и страсти.

Режиссером ленты «Последствия» выступил Джеймс Кент, известный по сериалу «11.22.63» с Джеймсом Франко и фильму «Воспоминания о будущем». Главная роль в его картине досталась Кире Найтли. Среди других известных актеров, составивших ей компанию, оказались также Джейсон Кларк и Александр Скарсгард.