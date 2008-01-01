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Мы из будущего Мы из будущего
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Мы из будущего, 2008

2008 / Россия
7.2 Оцените
200 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме
Четверо современных молодых ребят, промышляющих раскопками на местах былых сражений, натыкаются на блиндаж с останками бойцов Красной армии. Некая цепь событий приводит к тому, что герои картины проваливаются во времени и попадают в самое пекло сражений 1942 года. Не обремененные морально-этическими принципами, и особо не задумывающиеся о жизненных ценностях, попав в прошлое, они пытаются разобраться в произошедшем, параллельно оказываясь в нелепых и зачастую курьезных ситуациях.
7.2 Оцените
200 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 1 января 2008
Премьера в мире 1 января 2008
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Андрей Малюков
Андрей Малюков
В ролях
Екатерина Климова
Екатерина Климова
Данила Козловский
Данила Козловский
Владимир Яглыч
Владимир Яглыч
Дмитрий Волкострелов
Андрей Терентьев
Андрей Терентьев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мы из будущего 2 постера
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Наша рецензия
Режиссер Андрей Малюков снова вернулся к теме, да простит меня Господь за употребление таких оборотов, военно-патриотического воспитания молодежи. Многие наверняка еще помнят знаменитый в свое время фильм «В зоне особого внимания» (1977/78), посвященный тактическим учениям советских воздушно-десантных войск: большой художественной ценности он, конечно, не представлял, но трактовал жизнь ВДВ с таким азартом и драйвом, что, посмотрев его, советские мальчишки чуть ли не поголовно…
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Rusvic 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился, не важно, что куча несостыковок и ценности как исторический материал ни капельки не несет, но зато показывает, что в критической… Читать дальше…
matador 2 апреля 2015, 12:51
Фильм заслуживает внимания, и с точки зрения молодых незаигранных актеров,необычным сценарием,класной работой режисера и оператора и, главное -… Читать дальше…
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