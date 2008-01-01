Мы из будущего, 2008

Наша рецензия

Режиссер Андрей Малюков снова вернулся к теме, да простит меня Господь за употребление таких оборотов, военно-патриотического воспитания молодежи. Многие наверняка еще помнят знаменитый в свое время фильм «В зоне особого внимания» (1977/78), посвященный тактическим учениям советских воздушно-десантных войск: большой художественной ценности он, конечно, не представлял, но трактовал жизнь ВДВ с таким азартом и драйвом, что, посмотрев его, советские мальчишки чуть ли не поголовно…