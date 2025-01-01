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Обелиск

Obelisk 18+
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О фильме

Действие военной драмы разворачивается в Западной Белоруссии времен Великой Отечественной войны. Молодой учитель Алесь Мороз, искренне любящий свою работу и своих воспитанников, по состоянию здоровья остается в родном селе, вдали от фронта, но продолжает заниматься обучением ребят и поддерживает связь с партизанами. После того как деревня оказывается оккупирована фашистами, ученики Мороза стараются использовать любую возможность навредить захватчиками и однажды подстраивают несчастный случай, в результате которого гибнет немец-оккупант. Чтобы спасти мальчишек-подростков от казни, Алесь, примкнувший к тому моменту к партизанскому отряду, возвращается в село и берет на себя вину за произошедшее. После окончания войны единственный выживший ученик Мороза, Павел Миклашевич, сам становится педагогом и начинает борьбу за то, чтобы восстановить доброе имя своего учителя, которого после сдачи в плен соотечественники записали в предатели.

  • Фильм поставлен по одноименной повести Василя Быкова, созданной в 1971 году. За «Обелиск», а также за повесть «Дожить до рассвета» в 1974 году писатель был удостоен Государственной премии СССР. Сценарий к ленте Василь Владимирович написал самостоятельно.
  • Для режиссера Ричарда Викторова «Обелиск» стал не первым опытом экранизации произведений Василя Быкова. В 1963 году вышла лента Викторова «Ракета» – самая первая экранизация Быкова в Советском Союзе.

Алесь Мороз был учителем в Белоруссии во время ВОВ. Он старался сохранить дух и жизни своих учеников во время фашистской оккупации. Но дети решили напасть на немцев и в результате неудачной попытки оказались в плену. Мороз сдался добровольно, чтобы даже в заключении не бросать своих воспитанников. Однако советская власть расценила это как предательство. Последний из выживших учеников Алеся после войны пытается восстановить справедливость по отношению к своему наставнику.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1976
Премьера в мире 2 июня 1976
Дата выхода
2 июня 1976 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Obelisk, Обелиск, Obeliszk
Режиссер
Ричард Викторов
В ролях
Михаил Глузский
Михаил Глузский
Евгений Карельских
Валерий Носик
Валерий Носик
Александр Карнаушкин
Александр Карнаушкин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
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