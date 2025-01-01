Действие военной драмы разворачивается в Западной Белоруссии времен Великой Отечественной войны. Молодой учитель Алесь Мороз, искренне любящий свою работу и своих воспитанников, по состоянию здоровья остается в родном селе, вдали от фронта, но продолжает заниматься обучением ребят и поддерживает связь с партизанами. После того как деревня оказывается оккупирована фашистами, ученики Мороза стараются использовать любую возможность навредить захватчиками и однажды подстраивают несчастный случай, в результате которого гибнет немец-оккупант. Чтобы спасти мальчишек-подростков от казни, Алесь, примкнувший к тому моменту к партизанскому отряду, возвращается в село и берет на себя вину за произошедшее. После окончания войны единственный выживший ученик Мороза, Павел Миклашевич, сам становится педагогом и начинает борьбу за то, чтобы восстановить доброе имя своего учителя, которого после сдачи в плен соотечественники записали в предатели.